Casado critica el silencio del Gobierno ante el ataque a estatuas en EE. UU.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha lamentado este jueves que el Gobierno no haya dicho nada por los ataques perpetrados en EE. UU. contra estatuas y monumentos de algunas de las figuras históricas españolas.

"Aún estoy esperando que España diga algo por la guerra de las estatuas contra las grandes figuras históricas españolas en EE. UU.", ha indicado el presidente del PP, que ha participado este jueves en el curso "Prensa y poder", que se celebra en Ciudad de la Educación-San Gabriel en La Aguilera (Burgos).

Casado ha considerado este hecho como un ejemplo de la mala política internacional que lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y ha lamentado que desde el Ejecutivo se esté constantemente criticando a Donald Trump o Boris Johnson, máximos mandatarios de EE. UU. y el Reino Unido, respectivamente, y, sin embargo, cuando se ataca a los descubridores españoles o a los grandes promotores de la hispanidad, se guarde silencio.

"Esto de las bravatas contra el Reino Unido y EE. UU. tiene sus consecuencias", ha lamentado Casado.

En concreto, se ha referido al hecho de que Reino Unido haya impuesto una cuarentena a todos los viajeros procedentes de España o a que EE. UU. esté gravando con aranceles algunos de los principales productos españoles, como aceite de oliva, vino o cárnicas.

"No se ha negociado bien. Encima hemos contestado que se atenga a las consecuencias. ¡Hombre, 400 millones de mercado, con una renta per cápita muy elevada, frente a 47 millones de españoles...! No parece muy inteligente que hagamos pulsos diplomáticos a ese país", ha subrayado.