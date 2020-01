El cariñoso mensaje de un líder ultraderechista a Puigdemont

El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha acudido por primera vez al Parlamento Europeo en su condición de eurodiputado, donde ha sido bien acogido por sus principales aliados europeos, los partidos de ultraderecha nacionalista.

Uno de los primeros en ir a saludar y fotografiarse con Puigdemont es el líder del Brexit Party y anteriormente del UKIP, el británico Nigel Farage, que ha querido mostrar su cariño y cercanía al expresident de la Generalitat fugado, con el que comparte muchos postulados políticos y también las formas. Con este cariñoso mensaje en Twitter, Farage ha celebrado su amistad con Puigdemont.

Pleased to meet Carles Puigdemont yesterday. The Catalan separatists have been treated awfully. Is that because they are Eurosceptics? pic.twitter.com/wOJrzbS66P

"Muy contento de conocer a Carles Puigdemont ayer. Los independentistas catalanes han sido muy maltratados. ¿Es porque son euroescépticos?", decía Nigel Farage.

Esta bonita amistad con Farage es el siguiente paso de los lazos que Puigdemont está sembrando con la ultraderecha europea, en la que los independentistas flamencos del N-VA son sus mayores aliados. Tanto, que fue una eurodiputada del partido flamenco, Assinta Kanko, la encargada de recibir y pasear a Puigdemont y Comín en su primera experiencia en el Parlamento Europeo.

A victory for democracy and freedom. After much obstruction and delay, finally able to defend the interests and the voice of their voters and Catalan. @KRLS @toni_comin @Assita_Kanko #Catalunya pic.twitter.com/ykWvnnaJ4e