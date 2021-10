David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens ganan el Premio Nobel de Economía

El canadiense David Card y el estadounidenses Joshua D. Angrist y el holandés-estadounidense Guido W. Imbens son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2021.

El galardón ha sido concedido a los economistas David Card por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo, así como a Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens por "sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales", según ha fallado este lunes el Banco de Suecia.

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrizepic.twitter.com/nkMjWai4Gn