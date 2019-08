La brutal paliza a un periodista en mitad de una manifestación feminista

Los hechos han ocurrido en Ciudad de México tras una manifestación feminista masiva, motivada por las presuntas violaciones de policías a mujeres. La capital del paíz azteca se vio sumida en el caos a final de la semana pasada, tanto es así, que el mismo presidente López Obrador, tuvo que pedir calma, tras descartar reprimir a las manifestantes violentas.

López Obrador también pidió “diálogo a las manifestantes y que no dañen el patrimonio cultural”. A pesar de las buenas intenciones del presidente mexicano, en mitad de la manifestación se han hecho virales unas imágenes en las que la violencia dominó los sentidos de algunos de los participantes en la manifestación.

AGRESIÓN A UN PERIODISTA

El periodista en cuestión se llama Juan Manuel Jiménez y pertenece a la televisión mexicana 'adn40'. En las imágenes se puede ver cómo Juan Manuel, tratando de hacer su trabajo, cubre el evento y multitud de los participantes deciden lanzarle cosas que el presentador esquiva como puede. Finalmente, es un hombre anónimo, el que le propina un puñetazo que noquea al periodista.

Nuestro conductor Juan Manuel Jiménez fue agredido en vivo durante la transmisión de la marcha contra la violencia de género. En #adn40 condenamos cualquier forma de violencia



Tu Ciudad #EnTiempoReal con @juanmapregunta | https://t.co/sxuOmdNV9M pic.twitter.com/02g9Xu04El — adn40 (@adn40) August 17, 2019

La propia cadena para la que trabaja Jiménez ha notificado que este fue atendido.

Nuestro compañero @juanmapregunta es atendido por las autoridades en la @PGJDF_CDMX después de ser agredido en la manifestación #NoMeCuidanMeViolan. #AgredenAUnoAgredenATodos pic.twitter.com/Px6R7M5e5Q — adn40 (@adn40) August 17, 2019

Sobre el agresor, no se conoce ni su identidad, ni su paradero, pero también circula en redes una imagen para que los ciudadanos puedan identificarle y denunciarle.

No dejemos que los agresores y los incitadores de violencia sigan en la calle, si reconoces este hombre denúncialo. #EsNoticia con @HanniaNovell | https://t.co/sxuOmdNV9M | #AgredenAUnoAgredenATodos pic.twitter.com/jjJM43W8cW — adn40 (@adn40) August 17, 2019

LA MANIFESTACIÓN PROVOCÓ MULTITUD DE ALTERCADOS

La jornada en la capital de México provocó multitud de disturbios y altercados que han sido recogidos por las redes

#NoMeCuidanMeViolan



Queman ropa interior en protesta por los feminicidios.



Piden que se active la alerta de género en CDMX



Fotos: Mauricio Huizar https://t.co/Cx8bjIikXr pic.twitter.com/pdCDEkOac0 — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 17, 2019

#NoMeCuidanMeViolan



Algunas de las integrantes del contingente rayaron el Monumento al Ángel de la Independencia y colgaron pañuelos verdes.



Video: @CeciliaNavaGhttps://t.co/mJlR50DLgO pic.twitter.com/vue0CxLEAe — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 17, 2019

#NoMeCuidanMeViolan



Así quedaron algunas de las Patrullas de la @SSP_CDMX durante el paso del contingente de la marcha contra la violencia de género.



Video: Mauricio Huizarhttps://t.co/mJlR50DLgO pic.twitter.com/z9pWCQzFTM pic.twitter.com/LEBxXhANaP — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 17, 2019

EL PRESIDENTE TRATÓ DE CALMAR LOS ÁNIMOS

"Si se interviene con la fuerza pública se agrava el conflicto. Ahora imagínense el Gobierno acusado de represor. No se resuelve nada por la fuerza", expresó el presidente en rueda de prensa al ser cuestionado sobre los incidentes durante la manifestación del viernes pasado en la Ciudad de México.

López Obrador dijo que respalda la "actitud" de la jefa del Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien prohibió a la policía disolver la marcha en la que se incendió una estación de transporte público y se pintaron monumentos.

"Me formé en el estudio y las lecciones de Gandhi, Mandela y Luther King. No creo en el uso de la fuerza como opción. El mal se enfrenta haciendo el bien", expresó López Obrador, quien sostuvo que no encabeza "un gobierno autoritario".

A su vez, hizo un llamado a que las manifestantes protesten "de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos y que se cuide el patrimonio cultural y artístico de México".

El presidente, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que "desde luego hay que hacer una investigación" sobre las agresiones que recibieron periodistas en la protesta y que al parecer fueron llevadas a cabo por grupos de choque ajenos a las organizadoras de la marcha. Y aseguró que "hay que buscar el diálogo y el entendimiento" con los grupos feministas.

Ante la ola de feminicidios que sufre México, donde son asesinadas diez mujeres al día, el presidente dijo que está "ocupado permanentemente" en combatir la violencia. "No estamos desatendiendo el problema, no lo estamos delegando a otros. Casi todo el Gobierno está orientado en garantizar la paz en el país", dijo el mandatario.

Miles de mujeres pidieron justicia el viernes en una concentración en la capital mexicana por los recientes casos de violaciones sexuales por parte de policías capitalinos y causaron múltiples destrozos en una estación de transporte público y en mobiliario urbano de la capital mexicana.

Los días 10 de julio, 3 y 8 de agosto trascendieron tres presuntos casos de violación de mujeres, una de ellas menor de edad, por parte de agentes de policiales de la Ciudad de México.

Bajo la etiqueta #NoNosCuidanNosViolan, 300 mujeres protestaron el lunes 12 de agosto ante la fiscalía mexicana, donde rompieron una puerta de cristal y causaron algunos altercados.