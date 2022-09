Bruselas acusa a Moscú de cerrar el gasoducto Nord Stream 1 amparándose en "pretextos falaces"

La Comisión Europea acusó este viernes a Rusia de "cinismo" y de usar "pretextos falaces" para justificar la suspensión completa del flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream por una supuesta fuga de aceite detectada durante el mantenimiento de la única estación compresora aún en funcionamiento.

"El anuncio de Gazprom esta tarde de que una vez más cerrará Nord Stream 1 bajo pretextos falaces es otra confirmación de su falta de fiabilidad como proveedor. También es una prueba del cinismo de Rusia, ya que prefiere quemar gas en lugar de cumplir los contratos", afirmó el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, en su cuenta oficial en Twitter.

El anuncio de Gazprom se produce un día antes de que la gasística rusa tuviera que reanudar el suministro de gas a Europa a través del gasoducto -que operaba ya solo al 20 % de su capacidad- tras concluir tres días de mantenimiento de una turbina de la estación compresora. El Servicio Federal de Supervisión Técnica de Rusia (Rostejnadzor) advirtió de que el problema detectado no permitía garantizar la explotación segura de la turbina.

Según Gazprom, en el pasado semejantes fugas de aceite habían sido detectadas en otras tres turbinas y aseguró que la eliminación completa de las fugas de aceite en estos aparatos "solo es posible" en un taller especializado. Esta semana, el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, dijo que la reparación de las turbinas de Nord Stream en una fábrica especializada es ahora imposible debido a las sanciones occidentales.

El Kremlin advirtió de que la fiabilidad del gasoducto Nord Stream está en peligro, ya que no existen equipos de reserva que puedan reemplazar los que se van quedando fuera de servicio. Con anterioridad, Moscú sostuvo que debido a las sanciones occidentales no se puede renovar el equipo técnico del gasoducto y las turbinas que han sido reparadas no pueden ser devueltas a Rusia sin garantías de que no están bajo el régimen sancionador.

Mientras tanto, en Berlín, un portavoz del Ministerio alemán de Economía declaró que no les llega por sorpresa y esperaban una decisión de este tipo con cualquier escusa. Tal y como informa la corresponsal de COPE en Alemania, Rosalía Sánchez, "Berlín considera este movimiento como una reacción a la decisión del G-7, cuyos ministros de finanzas han anunciado hoy que acordarán un precio tope a las compras de petróleo ruso, y han llamado hoy a países de todo el mundo como India, gran comprador, a sumarse a esa iniciativa". Putin se sigue embolsando a diario 1.000 millones de euros al día por la venta de petróleo, y en cuanto entrase en vigor ese precio tope ya no podría financiar tan fácilmente su invasión de Ucrania.

Reservas en Europa al 80%

Los almacenes de gas de la Unión Europea superaron esta semana un nivel de llenado del 80 %, el umbral de referencia que se había marcado el bloque para garantizarse cierto nivel de suministro en otoño y en invierno, en especial si Rusia detiene totalmente sus entregas. Los datos de Gas Infrastructure Europe (GIE), la asociación que representa al sector del gas ante las instituciones de la UE, señalan que los almacenes de los Estados miembros llegaron al 80,17 % el pasado 29 de agosto (última fecha con datos).

Esto quiere decir que las 160 instalaciones de los 18 socios comunitarios con reservas de gas en sus territorios contienen un total de 890 teravatios/hora (TWh) de gas, la mitad que anualmente compra la UE a Moscú. "Los Estados miembro y las compañías han hecho un gran trabajo. Sigamos llenando donde el nivel todavía está por debajo (del 80 %) e implementemos el plan de reducción de demanda", celebró en Twitter la comisaria de Energía, Kadri Simson, quien destacó que esto ayudará a "pasar el invierno con seguridad".

No obstante, incluso llenar totalmente todas las reservas con unos 1.100 TWh sería insuficiente para afrontar un corte total del gas por parte del Kremlin: el bloque importó unos 1.800 TWh desde Rusia en 2019, último año antes de la pandemia, según el centro de estudios Bruegel.