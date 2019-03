Brenton Tarrant, autor de la matanza de Nueva Zelanda: un supremacista blanco de origen australiano

Nueva Zelanda vive este viernes su "día más sombrío" tras los ataques contra dos mezquitas en Chrischurch en los que murieron al menos 49 personas y por los que ha sido acusado un sospechoso, al parecer un supremacista blanco de origen australiano. "Está claro que esto solo puede ser descrito como un ataque terrorista. Por lo que sabemos, parece haber sido bien planeado", dijo la primera ministra, Jacinda Ardern, en una comparecencia transmitida en directo desde Wellington, en la que expresó "la condena más fuerte posible contra la ideología" de los responsables.

En los ataques, que se produjeron a plena luz del día y en momentos en que los centenares de musulmanes realizaban la oración de los viernes, murieron 41 personas en la mezquita de Al Noor, muy cerca del Jardín Botánico, y otras 7 en la mezquita de Linwood, a unos 6,5 kilómetros al este de la primera. Otra persona murió después en un hospital de la ciudad donde se atiende a unas 48 personas heridas de bala, entre ellos niños.

El ataque de Al Noor fue transmitido en vídeo durante 17 minutos por el atacante y en las imágenes se ve cómo el individuo recorre las habitaciones de la mezquita y dispara a bocajarro con armas semiautomáticas contra personas indefensas. El agresor, que vestía ropa militar y habría publicado en las redes sociales un manifiesto con calificativos peyorativos contra los musulmanes, se cree que es Brenton Tarrant, un ciudadano australiano de 28 años de edad de la localidad de Grafton. "Me interesó muy poco mi educación durante los años de colegio. Apenas logré un aprobado. No fui a la universidad. No me interesaba nada de lo que podía estudiar ahí", se puede leer en ese manifiesto de 74 páginas. Según elmundo.es, comenzó a planear el atentado hace dos años, tras "inspirarse" durante un recorrido por una Europa que define como "invadida" por los inmigrantes. "Tenemos que aplastar la inmigración. Soy un racista, creo que las diferencias raciales", proclama el ultraderechista.

El sospechoso llevaba también escrito en su fusil el nombre de varios autores de asesinatos vinculados a la extrema derecha, según el NYT. Uno de esos nombres sería el de Josué Estébanez de la Hija, el joven que asesinó a otro de extrema izquierda en el Metro de Madrid en 2007. Fue condenado en 2009 a 26 años de prisión y todavía sigue entre rejas.

El comisionado de la Policía neozelandesa, Mike Bush, se negó a identificar al atacante, al limitarse a decir que "tiene casi treinta años y comparecerá ante los tribunales mañana" para responder a cargos por asesinato por cada una de las víctimas. Lo que sí se ha confirmado es la detención de cuatro personas armadas, tres de ellas presuntamente vinculadas al ataque, que incluye al australiano, y otra que fue puesta en libertad. Ninguna de estas personas estaba en la lista de sospechosos de Nueva Zelanda. La Policía halló armas de fuego en las mezquitas y dos explosivos en dos vehículos vinculados a los ataques, uno de los cuales ha sido desactivado.