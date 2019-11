Borrell no ve problemas en que el rey visite Cuba tras las elecciones

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha asegurado este jueves que "no hay ningún problema" en que los reyes viajen a Cuba porque al día siguiente de los comicios generales "ya no hay elecciones" y el rey "no tiene ninguna misión concreta que cumplir".

En declaraciones a la COPE, Borrell ha respondido así al ser preguntado por la conveniencia de que Felipe VI y Letizia viajen por primera vez a Cuba en visita de Estado el próximo día 11 de noviembre, un día después de las elecciones generales.

"No veo cuál es el problema. Al día siguiente de las elecciones, que yo sepa, ya no hay elecciones. Ya no hay debate político, ya hemos votado", ha dicho el ministro.

Así, Borrell ha subrayado que "el rey no tiene ninguna misión concreta que ejercer el día después de las elecciones".

El titular de Exteriores en funciones ha reconocido que "podría estar más preocupado si lo mandáramos el día antes de las elecciones, pero el día después no hay interferencia alguna con nada".

Además, Borrell ha planteado que, en esos días, se celebra el 500 aniversario de la fundación de La Habana y, cuando el Gobierno aceptó la invitación, no sabía que iba a coincidir con unas elecciones generales.

El que ningún Gobierno antes haya querido planear un viaje de los reyes a la isla se debe, según ha explicado, a que "no se ha producido nunca antes los 500 años de La Habana; eso ocurre cada quinientos años en fecha determinada".

Por eso, "el que el día antes haya habido elecciones, no veo en qué entorpece, es un viaje muy importante para rememorar nuestra historia", ha considerado.

Para incidir en la importancia del viaje, Borrell ha revelado que los reyes viajarán a Santiago de Cuba y rendirán homenaje a "nuestros marinos muertos cuando la armada americana hundió la armada del almirante Cervera".

También visitarán las Lomas de San Juan, "donde reposan nuestros soldados de infantería, que murieron en combate con las tropas americanas" y, además, rendirá homenaje a la presencia de España en Cuba.

Finalmente, el ministro ha recordado que "todo el mundo ha pasado por Cuba: dos o tres papas, un presidente de Estados Unidos, el presidente de la república francesa, los duques de Edimburgo, herederos de la corona británica".

Por ello ha concluido preguntando: "¿Por qué no puede ir el rey de España, que tiene tantos lazos históricos con ese país?".