Boban Minic, la voz del sitio de Sarajevo, sobre Ucrania: "El guion se parece bastante a los Balcanes"

Boban Minic observa, desde el hogar que creó en Gerona, todo lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el modo en el que sigue el conflicto tiene un matiz distinto al tuyo y al mío. Como miles de ucranianos hoy, Boban huyó de una guerra. Nació en Sarajevo y, hace treinta años, su cerebro registró recuerdos que borraría de su memoria.

Él es periodista. Tenía un programa en la Radio de su querida ciudad y, cuando sucedió, tomó una decisión: no rendirse. Luchó contra el conflicto a través de las ondas y le dio un giro a la situación dramática que estaba viviendo. "El primer día, cuando empezó todo, me fui a trabajar. Empecé a trabajar en la radio y cambié el programa. Todo lo que hacía hasta entonces cambió. Intenté ayudar a la gente de mi ciudad que estaba asustada y desconectada de todo", afirma.

Así, Boban abría una ventana a sus vecinos para ayudarles y distraerles. "Charlé con nutricionistas, psicólogos e imaginaba cómo sería Sarajevo dentro de 10 y 20 años. Hablábamos sobre cómo superar las pérdidas materiales y humanas. Los oyentes, con estas entrevistas, intentaban olvidarse de la guerra". El principal trabajo que realizaba en la radio era aprovechar su técnica para conectar a las familias que se encontraban separadas por el conflicto.





El miedo no le frenó aunque temía por su familia. Y, por desgracia, perdió a su hermana, que fallecía en una explosión del mercado de abastos de la ciudad. "Lo de mi hermana es la experiencia más fuerte que viví en la guerra. Esas imágenes, de ese depósito de cadáveres... con 68 y la última en la fila era ella. Tenía que mirarles de cerca porque estaba oscuro. Era traumático. De este modo, también me despedí de todos mis vecinos y de mi hermana. Esa foto de ella en el suelo me acompañó durante días. No podía quitármela de la cabeza".

Casi dos años después, la familia de Boban abandonó su país para viajar a España en busca de una nueva oportunidad. Su hijo menor tenía 14 meses y el mayor, unos cuatro años. Sin embargo, él decidió quedarse "porque creía que era mi obligación. Después, les visité en Cataluña y volví a Sarajevo".





Finalmente, en diciembre del año 1994 salió por última vez de su país para prácticamente no volver más. "Salí por un túnel debajo de la pista del aeropuerto. Subí una montaña helada. Vine a España, pasando muchas fronteras y poco a poco, monté mi vida aquí y aquí acabaré mi aventura".

"LOS REFUGIADOS DE MI TIERRA TENÍAN LAS PUERTAS CERRADAS"

Décadas después, como te decíamos, Boban sigue desde España el conflicto entre Rusia y Ucrania con toda esta historia a sus espaldas. Para él, es muy doloroso seguir las últimas noticias que llegan desde ambos países. "A mí lo que me interesa son los civiles, los niños, las mujeres que sufren... porque recuerdo bien cuando sufrieron los míos".

Este bosnio afincado en nuestro país asegura que "el guión se parece bastante a lo que ocurrió allí en los Balcanes hace 30 años. Aunque también hay diferencias. Rusia es una potencia mundial y nuclear que Serbia no era tan fuerte. Y, por otro lado, Ucrania tiene Ejército y armas que Bosnia no tenía. Un país joven que no tenía tiempo de formar su Ejército ni con qué defenderse. Aquí, puede ser por la experiencia de los Balcanes, no hay embargo en armamento de los ucranianos, les suministran material bélico".





Además, añadía que en su tierra "sí se produjo un embargo de armas que les impidió defenderse. Los refugiados de mi tierra tenían las puertas cerradas... por lo menos, en este caso, han creado un corredor humanitario". Eso es lo único que le consuela aunque es bastante pesimista porque tiene miedo que la guerra se expanda.

Cuando habla de la guerra en Ucrania, Boban piensa que todavía no saben lo que les espera, y que todo acaba de empezar. "Es un sufrimiento y una pesadilla que les durará años. En mi caso, 30 años después del comienzo del conflicto, todavía tengo pesadillas. Es una experiencia muy fuerte y deseo que nunca lo conozcan". Su mujer llegó a dar a luz en un sótano oscuro del hospital de Sarajevo.









Ahora, vive una vida tranquila en Gerona. Disfruta de su familia y prepara una obra de teatro llamada Mivion Radio Sarajevo, con la que pretende dar voz a su historia para concienciar y que tendrá gira por Cataluña aunque también llegue al resto del país. "Habla de una manera atractiva de mi infancia, de cómo crecí después de la guerra y el exilio. Pasan por mi vida aunque también es de las cosas que ocurrían en Sarajevo mientras yo crecía".

Boban ha aprendido, con el paso del tiempo, a tratar de ubicar en su memoria los buenos recuerdos de su tierra, de Sarajevo. Deseando que lo de Ucrania y Rusia no vaya a más (aunque, como te comentábamos sus perspectivas no son optimistas) y recordando con una sonrisa la época en la que su tierra brillaba como ninguna otra.