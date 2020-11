El candidato demócrata a las elecciones norteamericanas, Joe Biden, ha comparecido ante los medios de comunicación para asegurar que su candidatura va bien encaminada hacia la victoria. Biden ha dado por ganados Minesota y Arizona, y ha asegurado que su partido está en una buena posición para ganar en Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Unos resultados con los que Biden se ve ganador, aunque ha pedido a sus seguidores que tengan paciencia y que confíen en la victoria: "Vamos por el buen camino para ganar. Vamos a necesitar paciencia hasta que acabe el duro trabajo de recuento, pero hay buenas sensaciones".

"Mantened la fe, chicos. Vamos a ganar", ha asegurado Biden.

Apenas un minuto después de la comparecencia de Joe Biden, el presidente Trump ha lanzado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se declara como ganador de las elecciones.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!