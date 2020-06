Un bebé es abandonado en una alcantarilla y la reacción de dos perros callejeros pone los pelos de punta

Unos perros callejeros vagaban por la ciudad de Kaithal, en India, bajo la atenta mirada, eso sí, de las cámaras de seguridad, que registraron todo lo sucedido en esta escalofriante historia.

Mientras caminaban por Kaithal, los animales oyeron un extraño sonido que provenía de la boca de una alcantarilla cercana. El ruido hace que los perros reaccionesn de manera nerviosa. Saben que algo está pasando y que no es correcto. Los animales empiezan a ladrar, nerviosos, como se puede observar en las imágenes que aparecen en este vídeo.

Los ladridos de los perros llamaron la atención de los biandantes que paseaban por la zona, que comenzaron a acercarse al lugar para intentar descubrir qué es lo que inquietaba tanto a los animales. La primera persona que se acerca descubre la terrible imagen que causaba pánico a los perritos.

En las aguas residuales, envuelto en una bolsa de basura, un pobre bebé yacía abandonado por sus padres. Esa era la terrible razón por la que los perros habían perdido la cabeza.

