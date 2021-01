El aviso de un prestigioso virólogo alemán con las mascarillas FFP2: "Si no, son como las otras"

Hace tan solo dos días el Gobierno de Austria estableció como obligatorio el uso de las mascarillas FFP2 en tiendas, transporte público, mercados e instalaciones donde se proporcionen diversos tipos de servicios. Una medida que ha entrado en vigor este lunes, además de ampliar la distancia de seguridad hasta los dos metros para evitar los contagios. Una decisión que nuestros vecinos europeos también están aplicando. En Alemania también se ha decidido hacer obligatorio el uso de las quirúrgicas y las FFP2 en espacios públicos y descartan el uso de todas las demás, y en Francia se prohíben las mascarillas caseras.

Una decisión que está trayendo mucha polémica también en nuestro país, donde la opinión está dividida y que ya se está estudiando desde el Ministerio de Sanidad. En este sentido, y ante las decisiones tomadas por los países europeos para hacer obligatorio el uso de este tipo de mascarillas, uno de los principales virólogos de Alemania, Hendrik Streeck, ha mostrado su posición en contra de que sean obligatorias, tal y como ha hecho saber en una entrevista en el periódico Abendzeitung.

El virólogo no considera que sea "sensato" que todos los miembros de la población "usen ahora estas máscaras, aunque no estén expuestos a mayor riesgo de infección", ya que considera que de no usarlas correctamente "no dan mucha más protección que otras mascarillas".

El virólogo alemán Hendrik Streeck

El truco para saber si llevas correctamente puesta la FFP2

No obstante, el alemán ha dado un truco para saber si estamos llevando correctamente una mascarilla FFP2. Para ello es necesario colocar las manos sobre la mascarilla y exhalar de forma suave. Si no sentimos el aire en los laterales ni que asciende hasta nuestros ojos significa que está correctamente puesta. También deberás mover la cabeza a ambos lados para asegurarte de que la mascarilla no se ha movido de su lugar inicial. A continuación recomienda leer el 'pasaje del arcoíris' para asegurarte de que la FFP2 no se descoloca al hablar:

“Cuando la luz del sol ilumina a las gotas de lluvia en el aire, estas actúan como un prisma y forman un arco iris. El arco iris es una división de luz blanca dentro de muchos colores bellos. Estos toman la forma de un arco largo redondeado con su paso alto arriba, y sus dos extremos aparentemente están más allá del horizonte. Hay, de acuerdo con la leyenda, un recipiente con oro hirviendo en un extremo. La gente mira, pero nadie nunca lo encuentra. Cuando un hombre busca algo más allá del alcance, sus amigos dicen que el está buscando el recipiente de oro en el extremo del arco iris”.

Por otro lado, el experto alemán no cree que podamos llegar a un escenario en el que no haya covid, ya que eso significaría "cerrar todas las fronteras y aeropuertos", algo que para él "es incompatible con nuestra sociedad". En este sentido considera que el virus será autóctono "y tendremos que aprender a vivir con él".