En el avión siniestrado en Etiopía había 19 trabajadores de la ONU

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha informado que entre las víctimas del accidente del avión siniestrado este domingo en Etiopía hay un total de 19 trabajadores de agencias de la ONU como la propia OIM.

"Las primeras informaciones apuntan a que 19 miembros del personal de organismos afiliados a la ONU han perecido", ha indicado la OIM en un comunicado.

En concreto hay trabajadores de la OIM, Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial, entre otros organismos.

El PMA ha confirmado que diez de sus trabajadores están entre los fallecidos. "Hoy es un día muy triste para el Programa Mundial de Alimentos en el que lloramos por siete trabajadores del PMA que han perdido la vida esta mañana en la tragedia de Ethiopian Airlines", ha apuntado el director ejecutivo del PMA, David Beasley, en un comunicado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha lamentado también esta "trágica pérdida de vidas", en particular la de los trabajadores de agencias de la ONU. "Quiero agradecerle a él (Guterres) y a las demás personas de todo el mundo que han trasladado sus condolencias", ha añadido Beasley.

Deeply saddened by the news this morning of the plane crash in Ethiopia, claiming the lives of all on board. My heartfelt condolences to the families and loved ones of all the victims — including our own @UN staff — who perished in this tragedy.