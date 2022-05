El "asombroso" Helsinki subterráneo: el plan finlandés contra una invasión rusa

Entre Finlandia y Rusia hay una linde, una separación de 1.340 kilómetros. No es la primera vez que Putin amenaza a sus vecinos, sí es la más reciente: si Finlandia insiste en ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se acabó el gas.

Y dicho y hecho. Rusia cerraba el grifo que suministraba gas a Finlandia este pasado sábado, 21 de mayo. En realidad, no supone un grave problema para los finlandeses cuyo consumo gasístico no supera el 8 %. Finlandia llevaba tiempo preparándose para esta eventualidad. Es más, Finlandia lleva tiempo preparándose para cualquier amenaza rusa, como una invasión o una guerra.

Prueba de ello es la ciudad paralela subterránea que, por ejemplo, se ha construido en su capital Helsinki.

El Helsinki bajo el suelo

Cuando las autoridades de la capital finlandesa decidieron expandirse -no a lo ancho ni a lo alto ni siquiera ganando terreno al mar-, sino excavando hacia el centro de la tierra tenían varios motivos importantes. Uno, no tenía más terreno sobre el que extenderse y construir bajo tierra le aportaba además protección frente a los rigores de su clima. Dos, los finlandeses no son amantes de los rascacielos, sino más bien todo lo contrario. Y tres, construir una ciudad paralela, un duplicado de la ciudad abierta al mar (pero subterránea), era una garantía para proteger a su población ante un ataque, que podría venir por su continuas amenazas de la vecina Rusia (que sigue queriendo que Finlandia forme parte de su territorio como ya lo fue del Imperio Ruso).

El gobierno finlandés, las autoridades locales de Helsinki junto a inversores del país y extranjeros -sobre todo norteamericanos-, llevan casi dos décadas construyendo en las entrañas de la tierra una Helsinki subterránea donde la población podrá protegerse de un ataque exterior (pero no todo es tan reciente, desde la Guerra Fría, Helsinki lleva construyendo su fortaleza debajo de la tierra para sortear las hostilidades del enemigo).

Se trata de todo un submundo de túneles (más de 400) y búnkeres a entre 20 y 80 metros bajo el nivel del mar. De producirse el ataque, un millón de personas podrán guarecerse en las entrañas del otro Helsinki.

Helsinki Media Bank. Plano de la ciudad





Pero entre este plano y el que podemos ver debajo de estas líneas hay algunas diferencias: el Helsinki subterráneo cuenta con una amplia red de túneles e infraestructuras de gran importancia como centrales eléctricas, depósitos de agua e incluso de petróleo. Debajo de la ciudad también hay búnkeresy no se muestran en el mapa.





Nada es lo que parece

Museos, parques infantiles, restaurantes, piscinas, pistas de atletismo, canchas de hockey o gimnasios. En el subsuelo de Helsinki hay de todo. No todo son túneles, sino que esos túneles te conducen, 40 metros por debajo de la tierra, a un espacio que te hacen sentir como en casa, lejos de aquellos búnkeres o refugios a los que estamos acostumbrados de las anteriores guerras mundiales.

Si Putin decidiera invadir Finlandia o atacarla, en minutos y por entradas que nadie pensaría que conducen a ese mundo paralelo, un millón de persona podrían quedar a resguardo de las bombas o misiles rusos. Debajo de Helsinki se pueden cobijar hasta un millón de personas, muchos más que la población total de la capital finlandesa que no llega a los 700.000 ciudadanos.

El responsable de la Defensa Civil en Helsinki Tomi Rask describía a la BBC "con orgullo" la famosa red de refugios subterráneos de la ciudad: "bastará con activar la alarma para que se conviertan en un refugio al uso en menos de 72 horas, incluyendo el tiempo necesario para instalar duchas descontaminantes, aseos y cerrar las puertas con fuerza". Ejemplo de ello es la famosa piscina de Itakëskus.

Esta piscina se convierte en un refugio con duchas descontaminantes. Foto Helsinki Media Bank





Asegura el responsable de la Defensa Civil de Helsinki que sus "refugios tienen un uso dual, para resguardarnos y para almacenar bienes. En tiempos de guerra, podemos proveer oxígeno filtrado, comida y agua" y si la amenaza se prolonga en el tiempo durante semanas o incluso meses, "los refugios cuentan con un sistema interno para mantener este flujo de bienes y medicamentos".

Pista de atletismo subterránea en el Estadio Olímpico de Helsinki





Kai Sauer, subsecretario de Estado de Política Exterior y de Seguridad de Finlandia tiene claro por qué nunca desmantelaron el sistema de búnkeres al acabar la guerra fría, "hay una voluntad muy alta de defender el país, puede sonar anticuado, pero es una consecuencia de nuestra historia y posición geográfica".





Por todo esto, a los niños finlandeses les enseñan desde muy pequeños que hay que estar preparados para todo.