Así se defiende China sobre la procedencia del covid: señalamiento a otros países y origen animal

El origen de la covid-19 continúa siendo una incógnita y esta cuestión ya está causando revuelo por parte de los países más influyentes del mundo. Entre ellos, se encuentra EEUU. El llamamiento que realizó Biden para que se investigaran en un plazo de 3 meses los orígenes del coronavirus se produjo después de que la CIA le comunicase a la Casa Blanca que tenían pruebas sin examinar que podrían dar luz sobre este asunto.

Según 'The New York Times', que cita como fuente a los funcionarios de la CIA, estos servicios tratarán de aplicar una cantidad "extraordinaria" de recursos informáticos con el fin de comprobar si la covid-19 se escapó de un laboratorio de Wuhan, en China.

Esta iniciativa de Biden ya ha generado un cruce de acusaciones en Pekín y Washington. La Embajada de China en Estados Unidos ha alertado de que las investigaciones sobre el origen del coronavirus únicamente "socavan la lucha contra la pandemia" tras la revisión que ha solicitado el presidente estadounidense al respecto.





En un comunicado, las autoridades del país asiático han señalado que "algunas fuerzas políticas se han centrado en la manipulación y el juego de culpas". A medida que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se prepara para comenzar la segunda fase de estudio sobre el origen del coronavirus, China ha estado sometida a una mayor presión para ofrecer acceso a las delegaciones ante las acusaciones de que el virus salió de un laboratorio de la ciudad de Wuhan.

Yanzhong Huang, alto cargo del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ha lamentado que la falta de "apertura" por parte de China supone un gran factor en la "reaparición de la teoría del laboratorio".

Según informa Pablo Díez en ABC, este edificio al que hemos hecho referencia alberga los virus más peligrosos del mundo como el ébola o el SARS. Es más, en 2004, el virus del SARS se “escapó” accidentalmente e infectó a nueve personas, matando a una. Según informó la Prensa oficial en su momento, las autoridades reconocieron que fue un caso de negligencia y cinco altos cargos del Centro para Control y Prevención de Enfermedades de China fueron castigados. Por tanto, la teoría que resuena por incontables voces expertas de que la covid escapó de un laboratorio no es tan descabellada.









De hecho, desde que comenzó a investigarse sobre el origen del coronavirus, las sospechas recayeron en el Instituto de Virología de Wuhan también por una coincidencia. Hace un siglo, estalló la pandemia en una ciudad con uno de estos grandes laboratorios y este Instituto se especializó, asimismo, en estudiar coronavirus de murciélago.

Una de las doctoras más reputadas en China, Shi Zhengli, llegó a asegurar que tenía miedo de que este nuevo coronavirus hubiera escapado de su laboratorio. Poco tiempo después, indicó que no lo tenía en su banco de muestras. ¿Habría recibido presiones la doctora?

La presión estadounidense poco a poco va teniendo sus frutos y este Instituto de Virología que se encuentra en el epicentro de la pandemia, en Wuhan, ha sacado ocho coronavirus de murciélago relacionados con la covid-19, pero menos parecidos al que ya se conocía. Así, quieren dejar claro que el virus no salió de allí. No obstante... que decidan hacerlo justo ahora también llama mucho la atención.

El hermetismo del régimen chino lejos de ayudar con esta investigación clave ralentiza conocer cuál es el origen real del virus. Un país que trató de ocultar la pandemia y que no hace por concluir y esclarecer cuál fue el origen del coronavirus.

Mientras, se escudan asegurando que el coronavirus estaba en otras partes del mundo y que entró en el mercado de Huanan, donde se detectaron los primeros casos. China se resiste a comprar la versión de muchísimos expertos en todo el mundo de que el virus se haya podido escapar de uno de sus laboratorios. Además, también rechazaron la noticia que publicó el diario 'The Wall Street Journal'.

La información indicaba que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en 2019. "No hubo ningún caso de covid en ese centro en el otoño de 2019. La noticia es completamente falsa", aseguraba el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Zhao Lijian.

Otro acontecimiento que se produjo en China en octubre de 2019 despertó las sospechas de la comunidad científica internacional. Más de 10.000 atletas y 110 naciones se concentraron en Wuhan para celebrar la séptima edición de los Juegos Mundiales Militares y la portavoz de exteriores china aseguró que habían sido los propios militares estadounidenses los que habían introducido el virus en el país durante el evento deportivo.

LA CONCLUSIÓN DE LA OMS Y CHINA SOBRE EL ORIGEN DEL VIRUS

El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinado en China para investigar los orígenes del coronavirus ha concluido que el SARS-CoV-2 es de origen animal y que "no hay evidencia" de que hubiera transmisión antes de su detección en diciembre de 2019 en Wuhan.

Además, califica de "extremadamente improbable" que se escapara de un laboratorio

Según sus conclusiones, presentadas a comienzo de febrero en rueda de prensa, todavía no es posible determinar cómo se introdujo el virus de la COVID-19 en el mercado de Huanan, pero aseguran que estaba ya circulando por otros puntos de la ciudad en esas fechas.

No obstante, un estudio de investigadores chinos publicado en enero de 2020 en “The Lancet” ya señalaba que el primer paciente del coronavirus enfermó el 1 de diciembre y no tenía ninguna relación con ese mercado. Y no solo él, porque, de los primeros 41 casos, 13 no tenían vínculos con Huanan, lo que supone un número demasiado elevado.

Una incógnita que todavía queda pendiente de resolución y que sigue la comunidad científica internacional con muchísima atención, ya que podría convertirse en la "llave" para comprender el funcionamiento de un virus que ha acabado con la vida de miles de personas en todo el mundo.