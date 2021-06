Así consiguió un virólogo estadounidense recuperar las primeras secuencias eliminadas de la covid-19 en China

Ayer supimos que el investigador estadounidense Jesse Bloom, el virólogo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson había conseguido recuperar hasta trece distintas secuencias del virus de la covid-19 que habían sido eliminadas de forma misteriosa en el año 2020.

Al parecer, más de 200 muestras del virus de los primeros casos de coronavirus detectados en la ciudad china de Wuhan, el epicentro del coronavirus, desaparecieron sin ningún motivo aparente de una base científica de Internet. Un año después, ha sido un investigador de Estados Unidos quien ha conseguido dar con trece secuencias originales de las más de 200 que se perdieron.

¿Cómo se han recuperado las secuencias?

Al parecer, el virólogo había estado meses tratando de recuperar las secuencias del virus. Mientras Bloom revisaba los datos genéticos del covid que habían sido publicados por varios grupos de investigación, se encontró con un estudio de marzo de 2020 en una hoja de cálculo que incluía información sobre 241 secuencias genéticas recopiladas por científicos de la Universidad de Wuhan.



Esa hoja de cálculo había sido subida a una base de datos en línea llamada Sequence Read Archive, administrada por la Biblioteca Nacional de Medicina del gobierno de Estados Unidos. Pero cuando Bloom buscó las secuencias de Wuhan en la base de datos a principios de este mes, ya no "encontró ningún elemento". Desconcertado, volvió a la hoja de cálculo en busca de más pistas y realizó una profusa investigación, cita el diario neoyorquino, y no halló respuesta al hecho de por qué las secuencias se habían subido al Sequence Read Archive y habían desaparecido más tarde.

No obstante, el experto ha logrado recuperar 13 de esas secuencias extraviadas en la nube y, tras combinarlas con otras publicadas de los primeros coronavirus, mantiene la esperanza de avanzar en la construcción del árbol genealógico del nuevo coronavirus. "Parece probable que las secuencias fueran eliminadas para ocultar su existencia", escribió en su informe, que aún no ha sido revisado por sus colegas ni publicado en una revista científica, según ha podido adelantar el periódico estadounidense el New York Times. Con estos datos, el investigador puede hacer conocer y estudiar más de cerca cuándo y cómo pudo haberse propagado desde un murciélago u otro animal a los humanos.

Estados Unidos, en busca del origen del coronavirus

Mientras la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue investigando sobre los orígenes controvertidos del virus. Por ahora, este estudio no refuerza ni descarta, de momento, la hipótesis de que el patógeno se filtró de un famoso laboratorio de Wuhan.

Recordamos, sin ir más lejos, el hermetismo que hubo en China desde el inicio de la pandemia de covid-19. No fue hasta el pasado 9 de febrero cuando el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinado en China para investigar el origen del virus aseguró que era de origen animal y que "no hay evidencia" de que hubiera transmisión antes de su detección en diciembre de 2019 en Wuhan. No obstante, aún hay científicos que siguen sin confiar en dicha posibilidad y siguen trabajando por su cuenta para confirmar realmente cuál es el auténtico origen de la covid-19.