Artadi comparte que error de traducción "no desvirtúa" demanda contra Llarena

La portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha compartido hoy la posición del abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont acerca de que el error de traducción en la demanda contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "no desvirtúa el grueso" de dicha demanda.

La demanda del expresidente de la Generalitat presentada contra Llarena en Bélgica contiene un "error" en la traducción, según ha indicado a Efe su abogado, Gonzalo Boye, que pondrá en conocimiento del juzgado belga esta errata.

Según informan hoy El Mundo y El Confidencial, las afirmaciones de Llarena que han motivado la demanda civil presentada por Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bélgica no han sido traducidas con exactitud en el escrito entregado en el juzgado de Bélgica.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, Artadi ha señalado: "Me parece que el mismo abogado (de Puigdemont), el señor Gonzalo Boye, ha salido a reconocer que había una expresión que no estaba bien traducida y que ellos mismos informarían a los jueces belgas, pero que eso no desvirtuaba el grueso de la demanda que le pusieron".

En todo caso, sobre el "conflicto" de la demanda contra Llarena y el "amparo que él pide", Artadi ha considerado que está habiendo "un debate que no se debería tener".

"Se le interpone esta demanda el 5 de junio. Según el reglamento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tiene diez días naturales para pedir ese amparo. Y pasan casi dos meses hasta que lo hace. Anteriormente, nunca había habido excepciones, porque significaría vulnerar la ley", ha dicho.

"Nos parece un poco extraño que debamos estar debatiendo sobre un tema que implica vulnerar una ley", ha apuntado la consellera de Presidencia.