"El Aquarius" busca puerto de nuevo para desembarcar a 11 inmigrantes

El buque de rescate "Aquarius" busca puerto para desembarcar a 11 personas procedentes de Libia que rescató cuando viajaban a la deriva en aguas del Mediterráneo, informaron hoy SOS Mediterráne y Médicos sin Fronteras, las dos ONG que gestionan el barco. En un comunicado ambas organizaciones aseguran que se hicieron cargo de esas personas, diez adultos y un menor, tras detectar que viajaban en un bote precario que amenazaba con hundirse y avisar a la guardia costera libia, que no llegó a tiempo.

Según su relato, el jefe de rescates contactó con las autoridades de Túnez, Italia y Malta en busca de ayuda y el centro de coordinación de Roma le pidió que los depositara en Libia, algo a lo que ambas ONG se niegan al considerar que ese país no ofrece seguridad. Los migrantes proceden de Pakistán y Costa de Marfil y ya han recibido comida, mantas y primeros auxilios. Este era el momento del rescate:

BREAKING The #Aquarius has just finished a rescue of a small boat in distress, in international waters off the coast of #Libya. The boat was overcrowded and slowing taking on water with many exposed to fuel. No one had lifejackets. All 11 people are now safe on board. pic.twitter.com/EaXwkkhx90