Ahora la Policía de Kentucky trata de confirmar con una prueba de ADN la identidad del adolescente que, de ser cierto que es Timmothy Pitzen, habría aparecido 8 años después de que se le perdiera la pista.

El joven, de 14 años, ha sido localizado por la policía tras varias llamadas de residentes locales en Newport, Kentucky, en las que informaban de que habían visto a un chico vagando por las calles con un semblante agitado e inquieto. Según la CNN, el joven dijo a los agentes que se había escapado de dos hombres que lo mantuvieron secuestrado durante años.

