12 años del famoso '¿Por qué no te callas?': Estas son las 10 frases históricas del Rey Juan Carlos I

El Rey Don Juan Carlos siempre ha destacado por su papel histórico en la cimentación de la democracia en España y por su carácter único e inconfundible. El Monarca ha hecho gala de su estilo campechano, ganándose a la prensa y a la ciudadanía en todo su recorrido como Rey de España. Sólo en sus últimos años en el trono ha sufrido las dudas y algunas críticas que supo sobrellevar con humildad.

Hay varios hitos en su historia, pero este domingo se celebra el aniversario de uno que fue realmente aplaudido por toda la comunidad internacional. Es el famosísimo y célebre momento en el que el Rey Juan Carlos I mandó callar al presidente venezolano, Hugo Chavez, con una frase que pasaría a la historia: ¿Por qué no te callas?





Los hechos sucedieron en la XVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile. Mientras Zapatero hablaba, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estuvo interrumpiendo de manera constante y calificando de fascista al expresidente del Gobierno, José María Aznar. Cuando Rodríguez Zapatero exigió respeto para Aznar, siendo interrumpido una vez más por Chávez, el Rey pronunció la famosa frase, instando a Chávez a callarse.

Desde que abdicó en junio de 2014, el Rey Juan Carlos ha mantenido agenda oficial como parte de la Familia Real, pero junto a su sucesor ha aparecido en contadas ocasiones. Por ello, hemos realizado un repaso la vida del monarca en diez de sus frases célebres:

1. "Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional". El día de su Coronación como rey de España, el 22 de noviembre de 1975.

2. "Frente a quienes practican la intolerancia, quiero proclamar una vez más mi fe en la democracia y mi confianza en el pueblo vasco". Frente a la actitud de Herri Batasuna por su visita a Euskadi, en febrero de 1981 defendió a la democracia y al País Vasco, lo que provocó el aplauso casi unánime de los representantes de las fuerzas políticas vascas.

3. "La Corona no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum". Fue el 23 de febrero de 1981, tras el intento de golpe de Estado del 23-F.

4. "Toda España lloró con rabia y dolor, de forma unida y solidaria, a sus ciento noventa y dos ciudadanos que tan brutalmente perdieron la vida". El Rey expresó sus sentimientos después de los terribles atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004.

5. "Seguiré dando guerra mientras el cuerpo aguante". Así aseguraba el Rey Juan Carlos I su permanencia en la Corona en el 30 aniversario de su coronación como Rey de España en noviembre de 2005.

6. "Más y mejor empleo, protección social, cobertura sanitaria o acceso a la vivienda, son legítimas preocupaciones y aspiraciones de los españoles". La pronunció en 2006, antes de que España entrara en la crisis actual.

7. "¿Por qué no te callas?". Se lo dijo al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, después de que éste llamara fascista a José María Aznar durante la cumbre iberoamericana en noviembre de 2007.

8. "Los malos tratos a las mujeres nos duelen e indignan profundamente y nos denigran como sociedad". No quiso olvidarse de los casos de violencia de género en su discurso de Navidad de 2007.

9. "Lo siento mucho, me he equivocado; no volverá a ocurrir". Fue la rectificación histórica en abril de 2012 de Juan Carlos I tras romperse la cadera cazando elefantes durante un viaje a Botswana.

10. "Solo superaremos las dificultades actuales actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez", en referencia a una marcha independentista catalán el 18 de septiembre de 2012.