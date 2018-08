Alerta en Venezuela: el 64% de la población ha perdido once kilos por el hambre

Las estanterías de supermercados y farmacias en Venezuela amanecieron este pasado lunes vacíos al cumplirse una semana de la implementación de las medidas del presidente Nicolás Maduro para reactivar la economía, una jornada en la que además cientos de trabajadores denunciaron el cierre de la planta de Pirelli. Efe pudo constatar en Caracas y las ciudades satélites de Guarenas y Guatire, cercanas a la capital, la casi total desaparición de 25 alimentos de la cesta básica, cuyos precios fueron regulados la semana pasada.

Esta realidad es una muestra más de la ruina económica que sufre el país y que repercute directamente en la población. Seis de cada diez venezolanos asegura haber perdido un promedio de 11 kilos en el último año por no poder acceder a los alimentos, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) publicada en febrero. El 78% de los encuestados indicó que no consiguen muchos de los alimentos de la canasta básica; 61% dijo que se había “acostado con hambre” porque no contaba con suficiente comida, y 90% expresó que sus ingresos “no son suficientes” para comprar los alimentos necesarios.

La seguridad es otro asunto grave para los venezolanos. 9 de cada 10 considera que la inseguridad personal se agravó durante el año. Los jóvenes son las principales víctimas de la violencia. 43 hombres y mujeres entre 12 y 29 años mueren cada día en el país. La tasa de homicidios en Venezuela se ubicó en 89 por cada 100 mil habitantes, un incremento de más de 345% versus el año 1998. El 22% de la población fue víctima de algún delito, es decir, uno de cada el venezolanos. Sin embargo, el 65% prefirió no denunciar ante las autoridades por la desconfianza en el trabajo de las instituciones.

Por último, el 68% de la población venezolana no tiene seguro de atención de salud, lo que representa un incremento de 5% respecto a 2016 y casi de 20% versus 2014