Alerta de pequeño tsunami en el Mediterráneo tras un terremoto en Grecia

Un terremoto de 6,8 grados en la escala Richter y varias réplicas han sacudido el oeste de Grecia esta madrugada y ha activado la alerta de tsunami en el Mar Mediterráneo, según el Centro Sismológico Euromediterráneo. En cualquier caso, la cuenta en Twitter de esta organización ha matizado que "no se esperan daños" y que "el tsunami por el instrumento nivelador es cercano a los 20 centímetros". "Únicamente no vayan a las playas", ha avisado.

This earthquake is not expected to cause damage. However a LOCAL tsunami was observed in the sea level instrument nearby of about 20cm. This can cause strong local current. Just do not go on beaches