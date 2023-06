El alcalde de Moscú decreta el día "no laborable" tras la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó hoy de "difícil" la situación en torno a la capital debido a la rebelión armada de los mercenarios del Grupo Wagner, que se acercan en columnas a la ciudad, y decretó el lunes próximo día no laborable.



"Queridos ciudadanos, en Moscú se ha declarado un régimen de operaciones antiterroristas. La situación es difícil", escribió en su canal de Telegram.



Explicó que, "para minimizar los riesgos,", ha decidido "declarar el lunes un día no laborable, con excepción de las autoridades y empresas de ciclo continuo, el complejo militar-industrial y los servicios de la ciudad".



"Los servicios municipales están en alerta máxima", recalcó el regidor.



Sobianin pidió a los moscovitas que no se desplacen por la ciudad si no es absolutamente necesario, pues es posible que se haya bloqueado el tráfico en ciertas carreteras.



A su vez, Andréi Vorobiev, el gobernador de la región de Moscú, donde también rige un régimen antiterrorista, suspendió todos los eventos públicos hasta el 1 de julio.



Se trata de eventos deportivos, culturales, educativos, de entretenimiento y de ocio y "todos los actos al aire libre".



Las columnas de los combatientes de Wagner avanzan por el territorio de la región de Lípetsk, 340 kilómetros al sur de Moscú, según el gobernador local, Ígor Artamónov.



Las autoridades rusas han desplegado a policías armados con ametralladoras en la entrada de la autopista M4 Don a Moscú para detener a los mercenarios, según el diario Védomosti.



El Ministerio de Salud Pública envió ambulancias y servicios de emergencias a la zona, mientras que en medios rusos circulan fotografías del levantamiento de diversos obstáculos en la autopista para impedir una eventual penetración de los mercenarios, desde el bloqueo de las vías con camiones Kamaz hasta tractores que excavan zanjas.