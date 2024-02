Albares subraya que Sánchez es el líder que más defiende los derechos humanos en Palestina

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el líder que más lejos ha ido en la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y, sobre todo, de la población civil palestina.

Así lo ha asegurado Albares a preguntas de los periodistas durante una visita a la Ribeira Sacra después de que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciara que visitará Palestina invitada por el Gobierno de ese territorio.

Albares ha confirmado que el Ministerio de Asuntos Exteriores no está preparando ningún viaje" de Díaz a Palestina.

Quien sí ha viajado a Israel y a Palestina ha sido el presidente del Gobierno. Yo he viajado extensamente por la región en las últimas semanas y voy a seguir haciéndolo. He estado en el Líbano, he estado en Irak, en Arabia Saudí, en Catar, en Emiratos, precisó.

Asimismo, ha recordado que hoy mismo Sánchez, junto con el primer ministro irlandés, se ha dirigido por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que le pide que se revise de manera urgente si Israel está cumpliendo con su acuerdo de asociación con la Unión Europea, en especial en lo referido al respeto de los derechos humanos.

Hacemos un llamamiento al alto el fuego inmediato, a la liberación incondicional de todos los rehenes, al acceso de la ayuda humanitaria a Rafah y al resto de Gaza. Por eso hemos triplicado nuestra ayuda a Palestina, dijo el ministro.

Todo eso, añadió, que el presidente del Gobierno ha plasmado en una carta que yo califico como muy valiente, una carta en defensa de la humanidad que nos es común a todos. De la defensa de la vida de inocentes. EFE

