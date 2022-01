Albares pide unidad y que no "azuzen" el miedo a un escenario bélico

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este martes a los diputados unidad en torno a la crisis desatada por Rusia en Ucrania y que no azuzen el miedo" de los españoles" porque no estamos en un escenario bélico, estamos intentando evitarlo y que confía en que la vía del diálogo y la disuasión tenga resultados.

La etapa actual es la de un diálogo frágil, tenue y amenazado, pero hasta el final, le vamos a apostar y por ello no debemos azuzar las angustias legítimas de los españoles, porque ya es suficientemente preocupante la situación, ha dicho en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso

No estamos en escenario bélico, ni hay que dar la impresión de que vamos ineluctablemente hacia él, ni nos estamos preparando para él, ha asegurado en respuesta a los reproches de varios portavoces.

Por eso, ha pedido a los portavoces de los grupos, que dejen las frivolidades y los eslóganes de 30 segundos que pueden alarmar a los españoles, porque la situación es muy compleja y muy volátil y con sus palabras dan, por ejemplo, la impresión de que España está enviado tropas nuevas a la zona y no es cierto: son misiones pacíficas en las que España participa desde hace mucho, ha asegurado.

En respuesta, la portavoz del PP, Valentina Ferro, le ha reprochado que intente acallar las preguntas de los diputados tildándolos de eslóganes y frivolidades y ha planteado que debería ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien informe a la Cámara, una posición que también ha defendido el portavoz del PNV, Aitor Estaban.

Varios portavoces han planteado que quien se ha dedicado a lanzar soflamas en contra de la posición del Gobierno ha sido precisamente el socio de gobierno, Podemos, lo que mina la firmeza con que debe actuar España y genera estupor interno y desconfianza en el exterior, ha planteado el diputado del grupo Mixto Isidro Manuel Martínez Oblanca

También Ciudadanos, ha señalado que no solo les preocupa las diferencias en el seno de Europa, sino especialmente en el seno del Gobierno, como ha explicado María Carmen Martínez, quien también ha reclamado la presencia del presidente para explicar la situación en el Congreso.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Antonio Gómez-Reino, ha planteado que quien se sitúa de lado de los tambores de la guerra se equivoca, porque no trabaja por la distensión y ha señalado que la posición del no a la guerra no es buenismo, ni infantilismo, es muestra de consciencia de nuestro papel en el mundo y de la responsabilidad y conciencia cívica de nuestra sociedad.

Por eso, ha subrayado que para construir la política de paz y respeto en territorio europeo tienen todo nuestro apoyo, una posición que el ministro ha agradecido y elogiada como de Estado.

En cuanto a la posibilidad de que los partidos apoyen al Gobierno en su posición, la más clara ha sido la portavoz de ERC, Marta Rosique, que ha subrayado que su partido es siempre antimilitarista y pacifista y que el Gobierno cuenta con una mayoría en el Congreso que va a apostar por la negociación, la paz y la no entrada bajo ninguna circunstancia en un conflicto armado.

Es decisión suya apostar por esta mayoría o por seguir dependiendo de los intereses supranacionales que llevan a España a ser un país profundamente militarista, ha señalado.