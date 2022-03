La acusación de Putin a la OTAN: "Ni un centímetro hacia el este, nos dijeron en los años noventa"

El conflicto entre Rusia y Ucrania inició en 2014 con la ocupación de la península de Crimea por parte de Moscú. A partir de ese momento la tensión sobrevolaba el este de Ucrania y la intención de Kiev de formar parte de la OTAN hizo que la situación se agravase. Vladímir Putin colocó tropas en la frontera para presionar y en vista de que la Alianza Atlántica no aceptaba sus condiciones, inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. La mayor parte de países condena el ataque injustificado y desproporcionado de Vladimir Putin contra Ucrania. Pero, ¿cuál es la postura de Rusia y qué puntos defiende el líder ruso para justificar esta ofensiva?

Desde el aumento de las tensiones en la frontera ucraniana, Vladímir Putin exigía la garantía incondicional de que Rusia iba a estar segura para retirar las tropas al considerar inaceptable un mayor desplazamiento de la OTAN hacia el este de Europa. "Ni un centímetro hacia el este, nos dijeron en los años noventa. ¿Y qué? Nos engañaron", critica Putin, mientras que la OTAN niega esa afirmación y asegura que no hay nada firmado. Sin embargo, en el Memorándum de Budapest de 1994, Rusia firmó la independencia de Ucrania a cambio de ceder su arsenal nuclear, un compromiso que ha vulnerado al invadir el territorio.

En la actualidad, la Alianza Atlántica defiende que los países europeos son libres de decidir si quieren pertenecer a la organización militar siempre y cuando cumplan con las exigencias del organismo. Rusia ve el acercamiento al este de Europa como una amenaza a su territorio y advirtió en numerosas ocasiones que no incorporasen estos países. "Haremos lo que creemos que es correcto", afirma Putin.





La OTAN, en el centro del conflicto

Por tanto, Rusia sitúa a la OTAN, encabezada por Estados Unidos, como coprotagonista de la escalada de tensión. Vladimir Putin culpa a la Alianza Atlántica y especialmente a Estados Unidos de acercar los misiles a su país. Además, comentó en una entrevista que territorios como Texas o California pertenecían a México, pero critica que esto se haya olvidado y solo se recuerde Crimea. En este sentido, Vladimir Putin también defiende que Ucrania fue creada por Vladímir Lenin cuando creó la Unión Soviética en la década de los años veinte, dejando entrever que a su juicio debería ser parte de Rusia.

Esta Alianza Atlántica se creó en plena Guerra Fría, en 1949, como un pacto para frenar los planes expansionistas de la URSS. Con la disolución de la Unión Soviética hace más de 30 años, la OTAN continuó como organismo que defendía la estabilidad militar y política. Poco a poco más países comenzaron a unirse a esta Alianza Atlántica.

En 1999, la OTAN incorporó a República Checa, Polonia y Hungría, tres territorios que formaron parte del Pacto de Varsovia, una alianza militar que pretendía contrarrestar a la Alianza Atlántica. En 2004 más territorios del antiguo bloque soviético se unieron a la Alianza Atlántica: Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Según Rusia, la OTAN se comprometió a no admitir países del este en su alianza, pero lo hizo. A esto se aferra Putin para realizar la ofensiva sobre Ucrania y evitar que la influencia de la OTAN continúe aumentando. Pero esto era algo que ya conocía la OTAN y que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando era senador en 1997, reconoció en uno de sus discursos: "Lo único que puede provocar una respuesta hostil y enérgica de Rusia es la expansión de la OTAN a los estados bálticos", afirmó el actual presidente de Estados Unidos. Por tanto, la OTAN y la persona que actualmente encabeza la alianza ya conocía antes de incorporar a estos países que esto provocaría un conflicto militar.

Senador Biden, año 1997: "Lo único que puede provocar una respuesta hostil y enérgica de Rusia es la expansión de la OTAN a los estados bálticos".



"Simplemente nos engañaron. Cinco oleadas de expansión de la OTAN", aseguró antes de iniciar la guerra el líder de Rusia. En este sentido, intentó mostrar como víctima a Rusia: "No somos nosotros los que amenazamos. ¿Fuimos a la frontera de Estados Unidos? ¿O la frontera de Reino Unido? Vinieron a nosotros. Y ahora dicen que Ucrania también estará en la OTAN. Así que allí también habrá bases y sistemas de armas de ataque y exigen algún tipo de garantía. Deben darnos ustedes las garantías. ¡Ustedes! ¡Y ahora!", aseguró Vladímir Putin en la conferencia.

Moscú ve a Ucrania y Bielorrusia como los últimos países que protegen a Rusia de la OTAN. En este sentido, Vladímir Putin defiende su postura preguntando a Estados Unidos qué le parecería si despliega en su frontera con Canadá o México misiles rusos, aunque tal amenaza de la Alianza Atlántica no se ha producido. "¿Es una exigencia excesiva no poner más sistemas de ataque cerca de nuestra casa?", comentó Vladímir Putin en una entrevista antes de que iniciase la guerra.

Ucrania en ningún momento ha formado parte de la OTAN, pero sí acercó posturas con el organismo y se perfiló como uno de los países colaboradores. Vladímir Putin quiere que la influencia de la Alianza Atlántica no se expanda por los territorios cercanos a Rusia, pero él no tienen ningún poder sobre la decisión de estos países. El líder ruso justifica su ataque como una defensa para que la OTAN no se expanda hasta sus fronteras, una respuesta injustificada y desproporcionada. La crítica de Vladímir Putin se fundamenta en no tener las armas de la OTAN frente a sus fronteras, pero con la invasión de Ucrania sería él mismo el que estaría acercando este armamento a las fronteras de Rusia. Además, critica que la OTAN no ha respetado su palabra de no expandirse hacia el este de Europa, cuando no hay nada firmado, pero incumple el Memorándum de Budapest de 1994 en el que se comprometió a reconocer la independencia de Ucrania a cambio de la cesión de las armas nucleares.