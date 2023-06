Xi Jinping recibe a Antony Blinken en Pequín

El presidente chino, Xi Jinping, ha recibido este lunes en Pekín al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a quien ha subrayado que las interacciones entre estados "deben basarse siempre en el respeto mutuo y la sinceridad".



Al comienzo del encuentro y ante los medios de comunicación, el también secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) destacó que tiene la "esperanza" de que la visita de Blinken pueda "hacer contribuciones positivas para estabilizar las relaciones entre China y Estados Unidos".



El encuentro entre Xi y Blinken, que no formaba parte de la agenda oficial del viaje del jefe de la diplomacia estadounidense y fue confirmado por ambas partes en el último momento.

