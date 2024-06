Israel reivindica el ataque a una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos

Al menos 35 muertos en un ataque israelí, según fuentes médicas, en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que albergaba decenas de desplazados en Nuseirat, centro de la Franja de Gaza.



El Ejército israelí confirmó el ataque e indicó que la escuela tenía integrado un complejo del grupo islamista y que en ella se escondían "terroristas que participaron en el ataque asesino contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, que fueron eliminados".



El Gobierno gazatí, controlado por Hamás, aseguró, sin embargo, que muchas de las víctimas eran civiles refugiados en la escuela y calificó el ataque de "horrible masacre", aunque Israel sostiene que se "tomaron medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles no involucrados".



"Aviones de combate, dirigidos por la inteligencia, llevaron a cabo un ataque preciso contra un complejo de Hamás incrustado en una escuela de la UNRWA en Nuseirat", señaló un comunicado castrense.

Journalist Hind Al-Khodari @Hind_Gaza , currently in #Gaza , reports on the horrific crime of the Israeli army bombing an UNRWA school crowded with displaced people early this morning, killing dozens of civilians. pic.twitter.com/Jo7fuAG9Hv



La agencia oficial palestina Wafa indicó que la aviación israelí atacó con un misil los pisos superiores de la escuela a las 2:15 hora local mientras la gente dormía.

El Ejército aseguró que en el recinto operaban efectivos tanto de Hamás como de la Yihad Islámica y pertenecía a las fuerzas Nukhba, la unidad de élite de Hamás, cuyos agentes participaron en el ataque en Israel del 7 de octubre, que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.

??Eliminated: several Hamas and Islamic Jihad terrorists who embedded themselves inside of an @UNRWA school.



IAF fighter jets conducted a precise strike on a Hamas compound embedded inside the school in the area of Nuseirat. These terrorists belonged to the Nukhba Forces and… pic.twitter.com/2AX28twfVs