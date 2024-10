Gaza, un año después: “Hay niños sin brazos o piernas tirados en el suelo de los hospitales”

“Estos bombardeos incesantes y sin sentido están destrozando vidas”, cuenta a COPE James Elder, portavoz de UNICEF, desde Khan Younis, en Gaza. Asegura que “el sufrimiento ha superado los límites de lo que yo creía que era posible. He pasado mucho tiempo en hospitales, mucho tiempo alrededor de niños que han perdido brazos o piernas y que están tirados en el suelo en los hospitales; niños que han vivido bombardeos el día anterior, con lesiones internas, con heridas en la cabeza, con extremidades que quizá tengan que ser amputadas”. Explica que “hay tantos niños con amputaciones y con el trauma mental que han vivido, que ni siquiera quieren mirar sus extremidades porque están en tal estado de shock porque les falta una pierna o un brazo. Estos niños necesitan ser evacuados de Gaza, para que les pongan prótesis”.

Alrededor de un millón de menores de Gaza han tenido que abandonar sus hogares desde que el ejército de Israel comenzara sus ataques en respuesta a la matanza de 1.200 israelíes perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. Menos de la tercera parte de los hospitales está funcionando y solo parcialmente. “No solo las casas y los centros de salud están devastados, la economía está devastada, y una de las razones por las que Gaza no se ha hundido totalmente bajo este ataque feroz es porque los gazatíes la están manteniendo a flote”, señala Elder. Dice que “hay familias que solo tienen una comida al día y que aún así encuentran la forma de compartir esa comida con otros. La gente está consiguiendo comida gracias a la ayuda internacional. Y también de cualquiera de sus vecinos, de sus familiares, cualquiera que tenga unos ingresos, y que se pueda permitir comprar alimentos con los precios disparados. Y la gente no está consumiendo los alimentos que necesita, nueve de cada diez niños no tienen una dieta equilibrada”.

James Elder advierte de que “ahora hay que pensar en el invierno. Hay gente viviendo en tiendas de campaña que se van a inundar. Necesitamos más tiendas, más mantas. Es necesaria más ayuda externa y tenemos que asegurarnos de que no hay restricciones ni un bloqueo del gobierno de Israel, que tiene la responsabilidad legal de garantizar que conseguimos estas cosas para que al menos la gente esté protegida de los elementos, del invierno”. Este portavoz de UNICEF denuncia que “el gobierno de Israel no está permitiendo que entre suficiente ayuda en Gaza”.