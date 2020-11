Carme Colomina, investigadora del CIDOB: “Trump ha decidido bunkerizarse en la Casa Blanca”

“Aunque parece que Donald Trump tiene un círculo muy leal alrededor, se va aislando cada vez más, no sólo de la sociedad sino también de una parte del Partido Republicano que puede empezar a sentirse incómodo con cómo el presidente saliente está bloqueando la transición”, ha explicado en COPE Carme Colomina, investigadora del CIDOB, un think tank que analiza la evolución de las relaciones internacionales y que tiene su sede en Barcelona. Asegura que “Trump ha decidido bunkerizarse”, y que cada vez tiene menos motivos y menos argumentos para no reconocer la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. “El Departamento de Seguridad Nacional norteamericano ha acreditado que no ha habido ninguna sospecha de fraude en estas elecciones, y, por tanto, la estrategia de un Trump desaparecido -porque públicamente la única conexión que tiene con el mundo es Twitter y sus tuits cada vez con más mayúsculas y exclamaciones- es una estrategia de tensión constante, pero una estrategia que se va quedando cada vez más en minoría”.

A juicio de esta investigadora del CIDOB, “ni Rusia ni China deben sentir que salen ganando nada positivo con unos Estados Unidos estables y una presidencia que entre fortalecida, y no tienen ninguna prisa por reconocer al presidente electo, que aún tiene que hablar claramente sobre cómo serán las relaciones de Estados Unidos con estos dos países”. Recuerda que “venimos de un mandato presidencial muy enconado con China, Trump ha tenido una actitud beligerante, de guerra comercial; no creo que Biden cambie esta actitud de la noche a la mañana, pero lo que sí vamos a ver es un cambio retórico con el nuevo presidente a partir de enero”. Pronostica que de la nueva administración demócrata en Washington DC "podemos esperar la vuelta a multilateralismo, por ejemplo con los acuerdos de París en la lucha contra el cambio climático, una premisa muy importante para la UE”.

Añade Carme Colomina que “desde la Unión Europea claramente preferían una victoria de Biden, y lo hacen también desde un cierto realismo porque la UE ha asumido que -si bien hay una alianza tradicional transatlántica- la relación entre Estados Unidos y la UE ya no será como en los viejos tiempos, se ha superado la nostalgia, y hay una conciencia de que la prioridad en Estados Unidos ha virado hacia el Pacífico más que hacia el Atlántico, ya había empezado con Barak Obama y eso no va a cambiar”.

Sobre cómo afectará el cambio en la Casa Blanca al Brexit señala la investigadora que “es muy interesante ver que ya tan pronto, como presidente electo, se ha visto un cambio de actitud muy claro por parte de Joe Biden, haciendo gala en los últimos días de sus origines irlandeses, y una defensa clara de los acuerdos de Viernes Santo, que marcaron el final de la violencia en Irlanda del Norte; es un cambio para un Boris Johnson que había jugado mucho la carta de la alianza con Estados Unidos como alternativa a la Unión Europea, y que verá que está un poco más solo en esta recta final de negociación enconada con la Unión Europea”.