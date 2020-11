Joe Biden y los afroamericanos: el día que el demócrata tuvo que pedir perdón por un comentario racista

Hace una semana conocíamos que Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos tras imponerse a Donald Trump en las urnas el pasado 3 de noviembre, en unas elecciones que pasarán a la historia estadounidense por el toque de polémica que ha marcado el recuento desde el cierre de los colegios electorales.

Una vez que Pensilvania caía del lado demócrata, Biden y Kamala Harris informaron que se pondrían a trabajar lo antes posible para intentar solucionas los principales problemas que a día de hoy afectan a la sociedad estadounidense, uno de ellos la crisis de la pandemia, el más importante. Pero existen otros también muy importantes que de forma particular inquietan a los ciudadanos de Estados Unidos.

El asunto racial ha marcado también la historia estadounidense en este 2020, el fallecimiento el pasado de George Floyd provocó importante movilizaciones en muchas ciudades de Estados Unidos, incluso en los alrededores de la Casa Blanca. Este punto ha sido muy importante en la campaña de ambos candidatos, Joe Biden y Donald Trump, y se ha demostrado que los dos políticos tienen posiciones totalmente antagónicas.

Por un lado, Trump era partidario de utilizar la autoridad de las Fuerzas de Seguridad estadounidenses para frenar cualquier conato de violencia en movilizaciones de este tipo. Mientras tanto, el futuro presidente de los Estados Unidos se mostró mucho más calmado y siempre ha defendido que lo más importante es crear una especie de comité en la Casa Blanca que analice las aristas de cada caso para, a través del consenso y la conciliación, buscar una solución a corto plazo que permita una respuesta mucho más contundente a medio y largo plazo.

Biden se ha mostrado durante los últimos meses conciliador y preocupado con la cuestión racial en Estados Unidos, incluso el pasado verano se reunió con los familiares de George Floyd para saber cómo se encontraban. Pero su adversario, Donald Trump, no dudo en utilizar esta cuestión para atacar al pasado de Biden. En los dos debates electorales previos a las elecciones en Estados Unidos, Trump utilizó el término "supredepredador" para referirse a una ley del año 1994 que fue muy criticada por su posición y en la que estaba involucrada Joe Biden. Pocos días después se conocía que el término utilizado por el político republicano no hacia referencia a Biden, sino que fue utilizado por Hillary Clinton.

Pero esta no fue la única ocasión en la que se la ha visto involucrado a Biden con un asunto racial, el pasado mes de mayo, el futuro presidente tuvo que pedir perdón tras recibir varias críticas por haber dicho en una entrevista de televisión que los afroamericanos que estaban pensando en votar a Trump en las elecciones de noviembre "no eran negros".

Biden hizo estas declaraciones en el programa 'The Breakfast Club', cuya audiencia mayoritaria son jóvenes afroamericanos. Rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes criticando las palabras del político y acompañados de los hashtags '#TúNoEresNegro o #BidenEsUnRacista.

For all those people wondering if they were black or not, Joe Biden clarifies that for you: If you dont vote for him you aint black pic.twitter.com/KATTwmh5LZ