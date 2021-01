La tierra sigue temblando en Granada, ¿cómo afrontar el miedo?

Ya son muchos días de seísmos de mayor o menor intensidad en Granada, y aunque no están causando grandes daños ni pérdidas, la incertidumbre frente a cuándo ocurrirá el siguiente se va extendiendo entre la población. Es algo que no se puede controlar y que no se puede hacer nada por evitarlo. Según José Cristian Jiménez López, psicólogo de la Clínica Psicoabreu, episodios como los que están ocurriendo en Granada, "pueden generar ansiedad y nerviosismo por el miedo a que vuelva a suceder". Unos sentimientos que pueden reflejarse en síntomas como el aumento de la presión cardiaca, sudoración, descenso de la temperatura corporal, temblores o tensión muscular.