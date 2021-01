La periodista Anna Grau será la 'número dos' de Ciudadanos a las elecciones catalanas

La periodista y escritora Anna Grau será la 'número dos' de la candidatura de Ciudadanos por Barcelona a las próximas elecciones de Cataluña, según han informado fuentes del partido. Su presentación oficial se hará este lunes en un acto en la capital catalana junto a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa.

Anna Grau ocupará el puesto que iba a ser para Lorena Roldán, que el pasado 30 de diciembre anunció que dejaba Ciudadanos por discrepancias con la estrategia de Arrimadas y que sería la 'número dos' del PP por Barcelona a los comicios autonómicos. Roldán era la portavoz de Cs en el Senado y portavoz en el Parlament de Cataluña y, aunque había ganado las primarias en Cataluña, después la Ejecutiva la sustituyó por Carrizosa.

Nacida en Girona en 1967, Grau ha trabajado en diferentes medios de comunicación a lo largo de su carrera, habiendo sido delegada de 'Avui' en Madrid y corresponsal de 'ABC' en Nueva York, así como colaboradora en diferentes programas de RTVE, Telemadrid, laSexta, EsRadio, la cadena SER, Onda Cero y Onda Madrid. Además, es columnista de 'The Objective' y 'The New Barcelona Post'.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, es autora de varios libros, como 'El día que va morir el president' (1999), 'Dones contra dones' (2000), 'Per què parir' (2007), 'De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak' (2011), '#Podemos' (2014) y '¿Los españoles son de Marte y los catalanes de Venus?' (2015).

SE AFILIÓ A Cs UN DÍA DESPUÉS DEL 10-N

Grau se afilió a Ciudadanos el 11 de noviembre de 2019, un día después de que la formación naranja se hundiera en las últimas elecciones generales, en las que pasó de 57 diputados en el Congreso a diez, lo que derivó en la dimisión de Albert Rivera como presidente.

Sin embargo, empezó a mostrar su cercanía a Cs muchos años antes. En 2013 estuvo en el acto de presentación en Barcelona de Movimiento Ciudadano, la plataforma impulsada por Rivera para la expansión nacional del partido, y posteriormente ha participado en algún otro acto organizado por la formación naranja.

Ciudadanos destaca de Grau que ha sido una "firme defensora del constitucionalismo" en Cataluña desde hace muchos años, en publicaciones, en conferencias y en medios de comunicación. En julio de 2020, fue elegida presidenta de Sociedat Civil Catalana en Madrid.

Ciudadanos ha recordado que recientemente la periodista y escritora sufrió acoso "por parte del separatismo más radical por defender sus ideas o afirmar verdades denunciando las actuaciones sectarias y ultranacionalistas de la entidad Plataforma per la Llengua", subvencionada por la Generalitat y otras administraciones públicas catalanas.

Además, Grau denunció que a raíz de contar esto empezó a recibir múltiples ataques y amenazas en redes sociales, tras lo cual la FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas Pi i Margall la ampararon ante estos ataques.