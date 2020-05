Iglesias ataca a Vox en la Comisión de Reconstrucción

Iglesias aseguró que a Vox "le gustaría dar un golpe de Estado", lo que provocó el abandono de la sesión de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. "Les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven, porque para eso, además de quererlo, hay que atreverse", fueron las palabras del responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030. Espinosa de los Monteros indicó al presidente de la Comisión, el diputado socialista Patxi López, que esa afirmación sobre el golpe de Estado "falta a la verdad y es tremendamente ofensiva" y pedirle que "tome cartas en el asunto". López, tras puntualizar que no es lo mismo decir "parece que" que acusar de dar un golpe de Estado, se puso del lado de Iglesias e instó a los grupos, especialmente a Vox, a que entienda el contexto de libertad de expresión y que tenga en cuenta que también hay que "escuchar a veces lo que uno no quiere escuchar". "Esta comisión de la reconstrucción es una vergüenza", respondió Espinosa, que acabó abandonando la sala.