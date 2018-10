Susana Díaz pilotó el adelanto electoral al margen de Pedro Sánchez

Susana Díaz deseaba unas autonómicas “con acento andaluz” y ya las tiene. La presidenta de la Junta de Andalucía convocaba oficialmente las urnas el próximo 2 de diciembre, cuatro meses antes del final de la Legislatura. La historia de estas elecciones arrancó muy atrás con la ruptura formal en septiembre del pacto de investidura entre el PSOE-A y Ciudadanos. Armada la ruptura, Díaz ya tenía la coartada, la excusa idónea para sus planes, e inició su deshojar de la margarita.

Susana Díaz ha llevado al extremo su prerrogativa, su condición de ser la única persona que podía firmar el decreto de la convocatoria electoral, hasta el punto de trasladar a Pedro Sánchez su hoja de ruta “durante el fin de semana”. La presidenta de la Junta de Andalucía hizo participé al presidente del Gobierno del plan en una conversación telefónica. Esto es, apenas horas antes de hacer pública la fecha de las elecciones en una comparecencia tras reunir a su Consejo de Gobierno de forma extraordinaria para justificar la convocatoria en que “Andalucía necesita estabilidad y alejarse de la incertidumbre”.

Sánchez ya era conocedor de antemano de la hoja de ruta de Díaz. De la misma ya había hecho participe el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pero también había hecho lo propio, a decir de algunas fuentes, el secretario general de la Presidencia de Andalucía, Máximo Díaz Cano, al jefe del Gabinete del Presidente, Iván Redondo. Ello sin contar con las últimas semanas de rumores alimentados en pasillos con el adelanto e incluso la apuesta de algunos prebostes socialistas por la coincidencia de las andaluzas con unas generales.

Díaz siempre se aseguró no ir de la mano de Sánchez. En cualquier caso, y para no alimentar más el fuego de sus hondas desavenencias, en la sede de Ferraz aseguran que Pedro Sánchez participará activamente en la campaña de Susana Díaz, aunque todavía no saben cuándo ni con qué formato. El PSOE-A aspira a desarrollar una campaña muy personalista y en clave regional, espoleados por encuestas favorables, con un PP-A todavía cerrando heridas del reciente congreso extraordinario de las siglas a nivel nacional y un Podemos Andalucía en guerra abierta entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias.

Está por ver el encaje de actos porque el presidente del Gobierno afronta una cargada agenda en el exterior, cruzándose por el camino la cumbre Iberoamericana y el G-20, ambas citas al otro lado del atlántico. De hecho, cuando arranque la campaña en la medianoche del 16 de noviembre, el jefe del Ejecutivo estará en Antigua y el 2 de diciembre, cuando se conozcan los resultados, estará en Buenos Aires.