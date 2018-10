Otros políticos “contra las cuerdas” por la Justicia

Rodrigo Rato tiene ya una condena firme. Pero no es el único político, o que lo fue, que tiene cuentas con la Justicia. Otro ex Vicepresidente del Gobierno, en este caso del PSOE, Narcis Serra, se acaba de sentar en el banquillo. Pero no por su etapa política, sino por su responsabilidad como Presidente de Catalunya Caixa y los sobresueldos abonados a la antigua cúpula de la entidad. Juicio contra él y otras cuarenta personas que se celebra en la Audiencia de Barcelona. Serra se enfrenta a cuatro años de cárcel, que pide la Fiscalía.



Otro caso llamativo es el de los ERE de Andalucía, un caso de referencia de corrupción en España, en el que están en el banquillo, entre otros, dos ex Presidentes de la Comunidad Autónoma, ex Presidentes del PSOE y ex Ministros, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Chaves por un delito de prevaricación, y 6 de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y prevaricación. Griñán, además, fue Consejero de Economía y Hacienda.



El caso de Jaume Matas es digno de mencionar. Tiene ya seis condenas por casos de corrupción, y tres de ellas son firmes. Ha entrado varias veces en prisión y ahí sigue. Son muchos los políticos o ex políticos que han estado o están en prisión preventiva. Eduardo Zaplana, con un delicado estado de salud, está en la cárcel desde el mes de mayo. También pasaron una larga temporada entre rejas los populares Francisco Granados e Ignacio González.



El caso Gürtel nos ha ocupado mucho tiempo desde 2009. Ya con sentencia de la Audiencia Nacional, aunque no firme, se encuentran en prisión preventiva Luis Bárcenas, el ex Consejero madrileño, Alberto López Viejo, y el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. La Audiencia Nacional ha prorrogado esa prisión preventiva hasta la mitad de sus condenas, en espera del fallo del Tribunal Supremo.



Y Cataluña. No nos podemos olvidar. Jordi Pujol y toda su familia, con la fortuna del abuelo Florenci incluida. El patriarca no ha ido a prisión, pero sí su hijo mayor, que no es político. El Caso del 3%, una trama de corrupción que acecha a Convergencia con el cobro de comisiones ilegales. Y más políticos catalanes con problemas ante la Justicia son los involucrados en el Procés. Una causa más política, pero que también tiene delito de malversación.



Según los datos del CGPJ, el año pasado, estaban abiertos cerca de 100 procedimientos por corrupción en España que afectaban a casi 400 personas. En el primer trimestre de este año, los jueces abrieron juicio o procesaron a 85 personas en un total de 17 procedimientos. Entre ellos hay cargos públicos, funcionarios, empresarios...