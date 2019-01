Viene de prisión, de Soto del Real, pero vemos a Rodrigo Rato en estado puro. Más delgado, pero claro, rotundo y seguro. Así se ha mostrado en estos dos días de interrogatorio, el segundo un poco más tranquilo. Se nota el buen parlamentario que fue. Un gran maestro de la dialéctica que quiere contar al detalle lo que sabe, lo que le interesa. En la cárcel tiene tiempo para preparar el caso y demuestra que lo tiene estudiado. Quizá, la falta de libertad hace que se explaye. No da la sensación de que tenga el miedo escénico que muestran otros acusados, aunque él es quien sabe lo que pasa por su fuero interno.

Más que en un juicio, a veces, parece que Rato se encuentra en el Parlamento, en una de esas comisiones de investigación que montan los políticos que sólo sirven para la “cosa mediática”. Aquí se juega cinco años de cárcel y ya tiene una condena cuatro y medio. Esto no es broma. No es habitual ver a un acusado con tanta facilidad de palabra y con tantos datos en la cabeza. Domina la situación ante el tribunal. Aunque, a veces, le tienen que llamar la atención porque hasta corrige y opina sobre los datos por los que le pregunta la fiscal, Carmen Launa.

Preguntas largas y densas y que en más de una ocasión la Presidenta del Tribunal, Ángela Murillo, la misma que condenó a Rato por las ‘tarjetas black’, pide a la fiscal que concrete. A Murillo le gusta ir al grano y más cuando avanza la hora. Incluso Rato ha tenido que pedir perdón al Ministerio Público por sus comentarios y ha retirado sus palabras. Y como quiere contar tanto, el ex Vicepresidente del Gobierno y ex Director Gerente del Fondo Monetario Internacional interrumpió a Ángela Murillo, que le llegó a decir: “Oiga, Señor Rato, no se embale usted”.