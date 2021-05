Esquerra y Errejón adelantan por la izquierda al Gobierno y presentan su propia ‘ley trans’

Nueva encerrona de los socios de Gobierno, esta vez para desbloquear la ‘ley trans’. El texto, presentado por Esquerra Republicana, Más País, Compromís, Junts Per Catalunya, Nueva Canarias y la CUP es, en líneas generales, muy parecido al borrador que planteó en su momento el del Gobierno de coalición. Pero añade otros puntos polémicos. Esgrime, por ejemplo, la propuesta de una tercera casilla para el sexo no binario. Es decir, para aquellas personas que no se sienten ni hombre ni mujer. Regularía la autodeterminación del género, permitiendo, además, el registro de cambio de sexo sin necesidad de informe ni tratamiento médico. Un texto que lleva hasta las últimas consecuencias la ideología transgénero.

En lo referente a las edades, la proposición de ley abre la puerta a que pidan libremente el registro de cambio de sexo los mayores de 16 años y a que los menores de entre 12 y 16 años lo hagan "a través de sus representantes legales o por sí mismas con su consentimiento". Los representantes legales de los menores de 12 años podrán solicitar también el cambio de sexo con su conformidad expresa.

En cuanto al borrador de Igualdad, este se encuentra ahora mismo bloqueado por discrepancias en el seno del Gobierno con la parte socialista. Sin embargo, esta segunda ley aterriza en las próximas horas en el Congreso de los Diputados. El PSOE, según ha podido saber la Cadena Cope, facilitará la admisión a trámite del texto en la Cámara Baja. A pesar de esas diferencias, fuentes del grupo socialista, sin concretar el sentido de su voto, han confirmado que su intención es que se tome en consideración la proposición, a la que ya han anunciado que votarán a favor Unidas Podemos y también el PNV.

La reticencia de los socialistas residía en el punto de la autodeterminación de sexo. Esta libre autodeterminación de género es el punto que despertaba más recelos en la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que paralizó el proyecto de Igualdad para dotarlo de seguridad jurídica, calidad normativa y garantías constitucionales, según ha manifestado en reiteradas ocasiones.

Una medida que ha abierto un enorme debate entre el feminismo. Parte de ese movimiento, sobre todo en el socialista, piensa que pone en riesgo la igualdad y derechos de la mujer desde el momento en el que se señala que desaparece el género.

Las feministas clásicas, muchas de ellas cercanas a la órbita del PSOE, denunciaron en su momento que, con esta norma, toda su lucha en favor de la autodeterminación de las mujeres pierde sentido. Señalaron que los menores en crisis de identidad sexual deben ser acompañados en un momento de transición como es el de la pubertad y que no era conveniente etiquetarlos como niños “trans”.

De hecho, señalaron también que, si el sexo no es objetivo, es absurdo luchar contra las construcciones de género que oprimen a la mujer. Y que la subjetivación absoluta de sexo y género perpetúa la dominación de las mujeres a través del patriarcado, la prostitución o los vientres de alquiler.