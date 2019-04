Los "zascas" del debate electoral: de los "enchufados" de Sánchez al chalé de Iglesias

Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias han protagonizado este lunes un bronco debate donde no han faltado ácidas críticas y comentarios que han provocado en muchos momentos un ambiente crispado.

LA PALABRA "INDULTO" EN LA FRASE

En los primeros segundos de debate, Rivera ha cargado contra Sánchez por pretender indultar a los presos del "procés" y ha asegurado que Sánchez "lleva en la frente la palabra indulto para indultar a sus socios separatistas que han dado un golpe de Estado".

RIVERA SACA A RELUCIR EL CHALÉ DE IGLESIAS

Pablo Iglesias, ha lamentado que el presidente Pedro Sánchez no haya aclarado si pactará con Cs y ha dicho que su silencio es "elocuente". Pedro Sánchez ha replicado que Albert Rivera ya ha dicho que no pactará con los socialistas. "Ya, pero el señor Rivera dice una cosa un día y otro día otra", ha asegurado Pablo Iglesias durante el primer bloque que ha versado sobre política económica, bienestar y empleo. Frente a esa acusación, Albert Rivera ha interrumpido a Pablo Iglesias para recordar que él también se compró "un chalé" y le ha pedido no dar lecciones.

EL DETECTOR DE MENTIRAS DE SÁNCHEZ

Pablo Casado, tras reiterar compromisos como la revalorización de las pensiones, la apuesta por la dependencia, una reforma educativa que reduzca el fracaso escolar y la reducción de las listas de espera en Sanidad, ha considerado que el estado del bienestar vuelve a estar en riesgo con un gobierno de izquierdas. Una acusación que ha llevado a Pedro Sánchez a calificar de "hiperbólico" todo lo que dice Casado. "Cuando habla todo son mentiras. Por eso digo que hay que ponerle el detector de verdades", ha añadido de forma previa a instarle a pensar antes las cosas que va a decir porque "asusta" a muchos hombres y mujeres.

Casado le ha devuelto la acusación: "No se puede mentir más". Y tras asegurar que usa cifras falsas, le ha calificado de "caradura" por apropiarse de una subida de las pensiones que fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

EL FALCON

El presidente de Ciudadanos ha expresado su deseo de liderar una "revolución" por la igualdad entre españoles. Además, ha instado a Sánchez a "bajar del Falcon" y le ha acusado de estar a favor "de todo lo que los nacionalistas les venden".

LAS MANOS "MANCHADAS DE SANGRE"

Sánchez ha censurado a Casado por acusarle en campaña de preferir las "manos manchadas de sangre", en alusión a los acuerdos con Bildu. Y ha preguntado al líder del PP "de qué color tiene manchadas las manos" si se tiene en cuenta que su partido ha votado junto a Bildu hasta 127 iniciativas legislativas en el Parlamento Vasco.

ESPAÑA DUELE

"A mi me duele España y que se rompa Cataluña", ha subrayado Rivera, quien ha reprochado a Sánchez que reciba y pacte con alguien "totalitario" que como Torra llama a los españoles "bestias taradas". También Iglesias ha afirmado "que le duele España", pero por otros motivos: la precariedad y los bajos salarios. A su juicio, lo importante es poner el énfasis en lo que une a los ciudadanos "que tienen sentimientos diferentes" y reconocer la realidad del país.

LOS "ENCHUFADOS" DE SÁNCHEZ

Para Rivera, los únicos a los que ha ido bien con el Gobierno socialista son los "500 enchufados" que, ha precisado, dirigen empresas públicas.

RIVERA AVISA DE QUE IGLESIAS "IRÁ A SACO"

Rivera ha aconsejado a los ciudadanos que "se guarden la cartera" si gobiernan Sánchez e Iglesias porque irán "a saco", o como cuando Casado ha declarado que "si entra el PSOE por la puerta, el empleo sale por la ventana".

"EL VIENTRE DE LAS MUJERES NO ES UN TAXI"

Pedro Sánchez, ha advertido al líder del PP, Pablo Casado, de que "el vientre de las mujeres no es un taxi" y ha pedido que se lo diga a sus "amigos ausentes de la ultraderecha", durante el debate a cuatro en RTVE. Para Sánchez lo que propone Casado para garantizar las pensiones es que las mujeres no aborten, por lo que le ha aconsejado que reflexione antes porque "dice las cosas que dice y asusta, no solo a las mujeres, sino a los hombres de este país". Casado ha replicado que esa propuesta es "completamente mentira" y que se trata de una "fake news". También se ha dirigido Sánchez al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para decirle que el vientre de una mujer "no se alquila", a lo que el presidente del partido naranja ha respondido que si serefiere a la gestación subrogada es un "carca" y "muy antiguo". Además, Rivera ha reprochado a Sánchez que pretenda decidir él por las mujeres.

"EL MILAGRO DEL PP ESTÁ EN LA CÁRCEL"

El candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha contestado a su adversario del PP, Pablo Casado, que el "milagro económico" del que tanto presumen los populares está en prisión: "¿Sabe dónde está el milagro económico del PP? En la cárcel". Rivera, en el bloque económico del debate electoral, también ha criticado a Casado por olvidarse, entre otras cosas, de la mayor subida de impuestos del PP con Cristóbal Montoro o de los incrementos del IVA o del IRPF.