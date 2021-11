Yolanda Díaz descarta un adelanto electoral: "Vamos a gobernar, gobernar y gobernar"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, YolandaDíaz, ha descartado un adelanto electoral en 2022, como ha sugerido el ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias, al asegurar que van hacer tres cosas en el Gobierno de coalición: "Gobernar, gobernar y gobernar".



"Es la tranquilidad que necesita nuestro país y afrontar los grandes retos de transformación de nuestro país. El resto de especulaciones no le competen al Gobierno de España", ha dicho este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por la posibilidad planteada por Iglesias.



La vicepresidenta, que pertenece a la parte del Gobierno de coalición de Unidas Podemos, acaba de celebrar este fin de semana un acto en Valencia con otras mujeres líderes en política que no considera un "proyecto político", al calificarlo el lunes simplemente de una "mano tendida a la sociedad".



En la rueda de prensa ha evitado pronunciarse sobre si el vaticinio de Iglesias sobre el adelanto electoral a 2022 es una forma de presionarle para que cierre una plataforma y cuente con la participación de Unidas Podemos.



"Las preguntas ajenas a las cuestiones del Gobierno las tendré que responder en otra ocasión", ha comentado.



Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, IsabelRodríguez, del PSOE, ha dicho que no le gusta hablar de "futuribles" y ha descartado también que vaya a haber un adelanto electoral.



"El escenario es totalmente distinto, es de tranquilidad absoluta", ha asegurado.



Además, ha subrayado que el Gobierno tiene "una solvencia absoluta" y está "motivado y esperanzado en gestionar el futuro de nuestro país con un amplio proyecto de reformas".



"Es algo que demanda la ciudadanía, que abordemos con profundidad y seriedad el futuro de nuestro país después de lo sucedido, con expectativas de crecimiento económico, recuperación justa y cohesión social. A eso dedicamos todos nuestros esfuerzos el día a día y es en lo que vamos a trabajar en los próximos meses", ha zanjado.