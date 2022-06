Ximo Puig, sobre Oltra: "Estamos ante una situación compleja que requiere serenidad y reflexión"

El presidente de la Generalidad, Ximo Puig, ha asegurado este viernes, al ser preguntado por la decisión de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de no dimitir tras su imputación judicial, que los "tiempos jurídicos y los tiempos políticos a veces no coinciden" y ahora es "un tiempo de reflexionar y de tomar decisiones".



Puig, que ha hecho estas declaraciones en Aielo de Malferit (Valencia), donde ha clausurado un acto del PSPV-PSOE, ha señalado que cree que Oltra "ha dado muchas explicaciones durante todo este tiempo, en sede parlamentaria y en los medios. Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de visto jurídico y es un tiempo de reflexión".



Oltra ha afirmado este viernes que no va a dimitir tras su imputación judicial por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada y que aguanta la presión, al considerar que esta es una cuestión "política", fruto de una "cacería de la extrema derecha". "Los tiempos jurídicos y los tiempos políticos no coinciden muchas veces; ahora creo que hay que reflexionar y tomar decisiones", ha insistido Puig, quien preguntado por si ha hablado con Oltra, ha indicado que hablan habitualmente, "no es un problema de incomunicación".



Según Puig, "estamos en una cuestión que ha tenido un recorrido jurídico, ahora tiene una situación que hay que analizar", y ha dicho que coincide con lo dicho por el alcalde de València, Joan Ribó, de que se necesita "un periodo de reflexión". "Yo coincido; hay que reflexionar porque el interés de este proyecto es general y ha sido muy positivo para la Comunitat Valenciana", ha destacado.



Preguntado por si ha pensado en cesar a Oltra, el jefe del Ejecutivo valencianos ha indicado que opta "por la serenidad. Entiendo las urgencias mediáticas y de la oposición, pero no son las urgencias de la Comunitat Valenciana, que están en otro ámbito. Pero en cualquier caso, es evidente que hay que reflexionar".



Respecto a las presiones de Compromís, ha insistido en que está en el "espacio de la serenidad. Todo el mundo, cuando está en la acción política, recibe legítimas presiones, hay opiniones diversas y hay que tomar decisiones. Yo tomaré siempre las decisiones en el interés general de la ciudadanía de la Comunitat".



"Estamos ante una situación compleja que requiere serenidad y reflexión", ha reiterado, para añadir que "cada uno dice lo que piensa. Soy respetuoso con las decisiones que toma cada personas y cada uno es dueño de sus palabras y silencios".