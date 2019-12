Ximo Puig cree que la "única solución" para que haya Gobierno es que ERC "lo permita"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este martes que la "única solución" para que haya Gobierno es que haya un acuerdo con Podemos y que, al mismo tiempo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) "lo permita".

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios tras presidir la reunión de la Comisión Interdepartamental para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios Valencianos en Castelló al ser preguntado si le preocupa el posible apoyo de los independentistas de cara al futuro gobierno.

Al respecto, el jefe del Consell ha apuntado que, en este momento, "vista la falta de implicación en la resolución del problema de las derechas, que desde el primer momento han dicho que no van a facilitar bajo ningún concepto que quien ha ganado las elecciones sea presidente, sólo hay una alternativa: la que ha presentado el presidente Sánchez".

Según ha lamentado, el PP "no va a hacer nunca nada desde una visión generosa, pues nunca lo ha hecho desgraciadamente desde los tiempos de Manuel Fraga hasta ahora". Por contra, ha recordado que el PSOE tuvo un "gesto de generosidad y le costó en el plano interno", pero "hizo lo que tenía que hacer para facilitar en su momento que hubiera un gobierno en España", algo que -ha dicho- no se puede esperar por parte del PP.

Por tanto, Puig ha señalado que "la única solución para que haya gobierno es que haya un acuerdo con Podemos y que, al mismo tiempo, Esquerra Republicana lo permita". "Lo podrían permitir otros, pero no lo van a permitir, y que haya un gobierno interesa a todas las fuerzas políticas, por lo que todas deberían estar alineadas en esa posición porque si no hay gobierno, tampoco hay un funcionamiento normal de las instituciones", ha añadido.

DIÁLOGO

El presidente de la Generalitat considera que si hubiera un acuerdo que facilitara la investidura por parte de Esquerra Republicana "se podría también empezar a hablar de la solución del problema territorial de España, que no es sólo Cataluña, pero muy especialmente también Cataluña". "Y yo no sé si hay otra vía que alguien haya imaginado al margen diálogo", ha subrayado.

"Nosotros decimos diálogo dentro de la Constitución, claro que sí, pero diálogo, pues nadie se está planteando un diálogo fuera del ámbito constitucional, pues no es posible, pero dentro de la Constitución el diálogo es democracia y es lo que hay que ejecutar en estos momentos", ha sentenciado Puig.

Sobre posibles concesiones a los independentistas, Puig ha asegurado que existe una "crisis política, aunque se le puede llamar como sea", pero "el debate nominalista no tiene mucho interés".

En esta línea, ha dicho que es "innegable" que esta situación de crisis en algunos aspectos de convivencia incluso en Cataluña "tiene una base de origen político". A partir de ahí, ha destacado que "no va a haber ningún tipo de discriminación positiva ni negativa, ni ningún favoritismo ni ningún privilegio", pues quieren que haya "igualdad entre los ciudadanos y singularidad entre los territorios, y desgraciadamente en estos momentos en el plano de la financiación no existe".

Por tanto, "no hay que rasgarse las vestiduras con discriminaciones en el futuro, pues ahora objetivamente los valencianos estamos discriminados", ha añadido.

NORMALIDAD Y BUENA VOLUNTAD

En su opinión, hay que abordar esta cuestión "desde la normalidad y desde la buena voluntad para que haya de verdad un camino para vivir juntos, cohesionados y superar los desequilibrios de carácter territorial y social".

Preguntado si Sánchez le ha confirmado que no va a haber ningún privilegio o discriminación positiva, Puig ha concluido: "No tengo ninguna duda de que no va a haber ningún tipo de favoritismo ni de desigualdad, todo lo contrario, lo que se trata es de superar las desigualdades, ahora bien cada uno tiene su identidad".