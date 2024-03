WWF y Ecologistas saludan el comisionado y piden "recuperar Doñana" y la oficina técnica del "Plan de la Fresa"

Ecologistas en Acción y WWF han saludado la creación por parte de la Junta de Andalucía de un comisionado para la coordinación de las acciones recogidas en el protocolo firmado el pasado 27 de noviembre de 2023, rubricado con el Ministerio para la Transición Ecológica, para el desarrollo socioeconómico sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana (Huelva) pero piden "recuperar" el Parque Nacional y piden que "asuma el papel de la Oficina Técnica, que tenía que haber sido constituida tras el Plan de la Fresa en 2014".

Así lo han manifestado en audios remitidos a Europa Press los portavoces de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, y el de WWF en Doñana, Juanjo Carmona. Al respecto, Romero ha señalado que Ecologistas propone que la Junta "asuma el papel de la oficina técnica" y que "de inmediato se pongan a trabajar por el restablecimiento de la legalidad, empezando por cerrar los pozos ilegales, recuperar los espacios forestales degradados y recuperar los ecosistemas degradados de Doñana, es decir los equilibrios hídricos".

"Y también que se pongan a trabajar por una agricultura familiar basada en la agroecología, porque las aguas de Doñana hay que recordar que ya tienen problemas por contaminación de nitratos y plaguicidas y, por supuesto, también deseamos que este comisionado rinda cuentas y garantice la participación en el órgano colegiado y denominado Consejo de Participación de Doñana, para que este órgano no se vacíe de contenido ni se prive de contenido", ha subrayado.

Por su parte, Carmona ha solicitado que esta oficina técnica se dote de "suficiente personal y medios económicos y materiales", toda vez que ha remarcado que "ya sea una oficina técnica o un comisionado", para WWF "lo importante es que, de una vez por todas, la Junta de Andalucía, aplicando sus competencias, ponga en marcha todas las medidas necesarias para recuperar el Espacio Natural".

"No hay que olvidar que competencias en medio ambiente, en agricultura, en modernización del territorio, por poner algunas, están en manos de la Junta. Por lo tanto, en ese sentido, deseamos éxito al comisionado en esa aplicación de ese Plan de la Fresa en su redacción actual y de las acciones necesarias para recuperar Doñana. De esa manera podamos olvidarnos, de una vez por todas, de los intentos de amnistiar a los regantes ilegales por parte del PP en la Junta", ha manifestado.

De otro lado, Carmona ha lamentado que "la amnistía se ha intentado a través del Parlamento y, después, por la puerta de atrás del decreto ley" por lo que "sospecha" que "se va a seguir intentando", al tiempo que ha pedido "responsabilidad a la Junta, la aplicación de la normativa que comprometida con la Unesco y con la Comisión Europea, que no es otra que el plan de las fresas en su actual redacción".

Por otra parte, también ha pedido a la Junta que "en sus declaraciones haya honestidad" y que "no falte al respeto a los funcionarios de la Junta en Huelva", subrayando que "desde la publicación del Plan de las Fresas, cualquier persona que haya tenido algún tipo de caso ha acudido a la Consejería de Medio Ambiente o de Agricultura, dependiendo de la legislatura, a pedir mediante un expediente administrativo que sus casos se vieran".

"Y sus casos se han visto. Y aquellos que no han estado de acuerdo con la resolución han ido a tribunales. Y los tribunales no les han dado la razón. El Plan de las Fresas no tiene ni un solo artículo anulado y no tiene sentencias en contra que obliguen a modificarlo. Por lo tanto, hasta ahora los casos se ha ido viendo individualizados. No ha habido un estudio masivo ni cualquier otra cuestión como parece inducirse desde la Junta de Andalucía", ha argumentado Carmona.

Por ello, ha apuntado que "si lo que estamos hablando es de volver a ver caso a caso, para ver si se pueden revisar de otra forma y hacer otra interpretación de la norma, lo que volvemos es a lo que sería una amnistía, en este caso individualizada, y mediante una interpretación de la norma que hasta ahora no le han dado los tribunales", ha concluido.