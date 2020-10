Willy Bárcenas rompe su silencio tras saber que su madre irá a la cárcel

Guillermo Bárcenas, cantante del grupo musical Taburete e hijo de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, ha roto su silencio tras conocerse que su madre tendrá que ir a prisión, condenada por el caso Gürtel.

Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas y madre de Willy Bárcenas, ha sido condenada a 12 años y 11 meses de prisión, lo que probablemente conlleve su entrada en la cárcel. Luis Bárcenas, que ya está en prisión provisional, ha sido sentenciado a 29 años y un mes de cárcel.

Largas condenas para los dos progenitores del cantante de Taburete que, lógicamente, no le han sentado nada bien, y así lo ha reflejado en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Willy Bárcenas tras conocerse la condena a su madre

Bárcenas ha escrito un mensaje en el que ha compartido una bonita foto junto a su madre, a la que le dedica unas sinceras palabras.

"Arrancándome lo que más quiero de mi vida y aún no viendo la luz al final del túnel, sé que como siempre he conseguido, sacaré mi armadura especial y resistiré. Y los míos también. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo. La joda seguirá...", aseguraba Bárcenas, que a partir de ahora deberá acostumbrarse a no ver a sus padres todo lo que le gustaría.