Vuelve el Mobile World Congress: el evento que anticipó la pandemia en España

Hace más de un año, decenas de empresas anunciaron que no acudirían al Mobile World Congress de Barcelona, a las puertas de una pandemia que terminaría por arrasar el mundo entero. Amazon, Facebook, Vodafone, LG o Sony fueron algunas de las grandes tecnológicas que dijeron no a la asistencia al Congreso internacional durante las primeras semanas de febrero sin imaginarnos lo que estaba a punto de llegar. Fue así como la organización tomó la decisión que muchos temían: el MWC 2020 sería cancelado.

"Con el debido respeto al entorno seguro y saludable de Barcelona y al país anfitrión, la GSMA ha cancelado hoy el MWC 2020 de Barcelona porque la preocupación global respecto al brote de coronavirus, la incertidumbre sobre los viajes y otras circunstancias hacen que sea imposible para la GSMA celebrar el evento". Esas fueron las palabras que pronunció el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, en un comunicado en el que aseguraba, además, que seguirían trabajando en la organización del Congreso en el año 2021.

Curiosamente, ese mismo día, el 13 de febrero, todos los españoles repatriados desde la ciudad china de Wuhan por la pandemia de coronavirus recibieron el alta médica del hospital Gómez Ulla tras permanecer 14 días en cuarentena.

La decisión de los organizadores chocó por aquel entonces con la del Gobierno central y el Ayuntamiento de Barcelona, que defendían la celebración del mismo. De hecho, aseguraron que no se había declarado la alerta sanitaria y la entonces vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, indicó en 'Herrera en COPE', el mismo día que se conoció que el MWC iba a cancelarse, que no existía ninguna razón que impidiera celebrar este tipo de eventos. "Tenemos una salud pública excelente y los contagios que ha habido han sido tratados correctamente... No hay motivos. Hemos estado en constante contacto con los organizadores del Mobile y a su disposición para poner todos los medios para garantizar la seguridad. Veremos qué explicaciones dan", aseguró.

Días antes de conocer la noticia, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró que no había motivos para que no se pudiera celebrar el Congreso internacional. En este sentido, Colau defendió que, por aquel entonces, no había casos de covid-19 "en la península" y defendió que las autoridades sanitarias españolas habían transmitido que no existía riesgo.

Nada más lejos de la realidad. Tan solo un mes después, y ante un incremento de contagios exponencial y una saturación hospitalaria nunca antes vista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un estado de alarma nacional y el confinamiento de todos los ciudadanos para intentar frenar una pandemia que, un año después, aún está haciendo mella en nuestro país.

El Mobile World Congress, un año después

En medio de la incertidumbre y el cansancio por una pandemia que, a pesar de las relajaciones, no parece llegar a su fin, este lunes se ha inaugurado la XIV edición del MWC en Barcelona con un formato híbrido en un intento por recuperar poco a poco la normalidad. Este año se espera que haya entre 30.000 y 50.000 asistentes, 300 expositores, 600 ponentes y hasta 350 startups que se van a reunir en un espacio de 100.000 metros cuadrados, que combinará la presencialidad con el formato digital.

La última celebración del Mobile World Congress en el año 2019 reunió a un total de 109.000 asistentes. En este caso, estamos hablando de un recorte de asistentes de más de la mitad. En cualquier caso, si bien es cierto que este año se celebrará con relativa normalidad dentro de la excepcionalidad de la situación, fue el consejero delegado de la empresa organizadora quien anunció en septiembre que la feria, que normalmente se celebra entre febrero y marzo, se aplazaría a finales de junio por motivos sanitarios.

No obstante, la buena noticia es que en el año 2022 volverá a celebrarse en la ciudad condal en febrero, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita.

Este año, el MWC más extraño celebrado hasta ahora, GSMA (los organizadores) ha creado un plan sanitario con mascarilla, distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, toma de temperatura a lo largo del recinto, test de covid-19 obligatorio para la entrada y una app para gestionar el registro y entrada de asistentes. Una escena atípica y un Congreso internacional cargado de precauciones que pretende traer una relativa normalidad en medio de una situación que todavía sigue causando estragos a nivel económico, sanitario y social en España.