Vox pedirá la reprobación de Marlaska, Montero, Belarra y Maroto por difamar al partido en la campaña del 4-M

Vox quiere que el Pleno del Congreso repruebe la próxima semana a los ministros Fernando Grande Marlaska (Interior), Irene Montero (Igualdad), Ione Belarra (Asuntos Sociales) y Reyes Maroto (Industria) por haber "colaborado" en "difamar" al partido durante la campaña electoral en la Comunidad de Madrid.

Así se recoge en la moción que ha registrado en el Congreso para su debate en el próximo Pleno, y que es consecuencia de la interpelación que los de Santiago Abascal dirigieron este miércoles al titular de Interior.

En su iniciativa, relatan los incidente violentos que sufrieron el pasado 7 de abril durante el mitin celebrado en Vallecas y denuncian que dirigentes de Podemos, como Juan Carlos Monedero, hiciera un llamamiento público para boicotear ese acto o que al día siguiente algunos ministros de la formación morada "justificaran" la violencia contra Vox, entre las que citan a Irene Montero y Ione Belarra.

ACUSACIONES "FALSAS"

También cargan las tintas contra la ministra Maroto, a la que censuran por haber acusado "falsamente" a Vox de ser los responsables del envío de una carta con una navaja ensangrentada en su interior en los últimos días de la campaña.

Por todo ello, en su moción, a la que tuvo acceso Europa Press, Vox pretende en primer lugar que el Congreso exprese su "firme condena" por la violencia padecida por el partido durante la campaña electoral madrileña.

Y, a renglón seguido, plantea que el Congreso repruebe a las ministras Montero, Belarra y Maroto, así como a su colega de Interior, Fernando Grande Marlaska, "por haber colaborado y cooperado activamente en la campaña de difamación" contra Vox. También emplaza al presidente del Gobierno a destituirles.

Además, el partido que capitanea Abascal aprovecha su iniciativa para pedir a Marlaska que investigue el desempeño los dos miembros de la seguridad de Unidas Podemos detenidos en los altercados acaecidos durante el mitin en Vallecas por si vulneraron la ley de seguridad privada. Este mismo jueves, el ministro ha dicho que no piensa abrir una investigación al respecto.

EL PP TAMBIÉN PEDIRÁ REPROBAR A MARLASKA

Ésta no será, no obstante, la única reprobación que se debatirá en el Pleno del Congreso de la próxima semana, pues el PP llevará a debate una proposición no de ley para que la Cámara censura al titular de Interior por haber actuado "con desviación de poder" al apartar de la Jefatura de la Comandancia de Guardia Civil en Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos, una decisión anulada por la Audiencia Nacional.

Hasta la fecha el ministro del Interior es, con diferencia, el que más peticiones de reprobación acumula por su decisión de destituir a Pérez de los Cobos o por el acercamiento semanal de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, entre otros asuntos.

No obstante, en todas las ocasiones el PSOE y Unidas Podemos han conseguido el apoyo de otros grupos minoritarios para salvar a Marlaska de la censura del Congreso, y todo apunta a que en esta ocasión ocurrirá lo mismo no sólo con él sino también con sus tres compañeras señaladas.