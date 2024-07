Vox dice que la querella de Sánchez contra Peinado "sólo pretende obstaculizar" la investigación contra Begoña Gómez

La letrada de Vox, Marta Castro, ha mantenido este miércoles que la querella por prevaricación interpuesta por la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado --encargado del proceso de instrucción en contra de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- "sólo pretende obstaculizar" la investigación de Peinado.

De esta forma ha justificado Castro que la formación liderada por Santiago Abascal haya anunciado una querella contra el líder socialista, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez, en respuesta a la querella presentada por la Abogacía General del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado.

"Es una querella --la de la Abogacía General del Estado contra Peinado-- que pretende obstaculizar la investigación que está llevando el juez y provocar una recusación contra el juez, es decir, es una querella que lo único que hace es opacar una investigación", ha explicado la letrada en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

Así, Castro ha mantenido que Sánchez "está utilizando la Abogacía del Estado para sus propios intereses" presentando una querella contra Peinado "que no tienen recorrido". Una situación que les ha llevado, según ha dicho, a tomar parte y querellarse contra Sánchez, Bolaños y Vilas, que a su juicio son los responsables de pretender "obstaculizar" el proceso de instrucción de Peinado, que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios.

De este modo, Vox pretende evitar que Sánchez "instrumentalice, prostituya y utilice a su entera satisfacción e intereses las instituciones". Algo que a su juicio ya está llevando a cabo el líder socialista para beneficiar la "estrategia procesal" que le conviene a él y a su esposa.

LA TENSIÓN EN LA DECLARACIÓN DE SÁNCHEZ "IBA POR DENTRO"

Preguntada por la declaración de dos minutos que ha realizado Sánchez en calidad de testigo este martes ante el juez Peinado en la que se acogió a su derecho a no declarar, Castro ha manifestado que la "tensión iba por dentro" y que, aunque "había nervios", Sánchez "trataba de no transmitir ningún gesto".

En este contexto, ha dicho que el presidente del Ejecutivo tuvo "el privilegio" de que los móviles y ordenadores fuesen requisados por el servicio de seguridad de La Moncloa --donde tuvo lugar la declaración-- y ha recordado que Peinado revisó la grabación de la breve conversación con Sánchez antes de abandonar la residencia del presidente.

"El juez está muy pendiente de que se cumpla rigurosamente y muy escrupulosamente todas las cautelas en el procedimiento, no solo las procesales, sino también aquellas técnicas para que no nos ocurra que no se grabe una grabación imprescindible", ha subrayado alabando la labor del juez de instrucción.

Por su parte, otra de las acusaciones en el 'caso Begoña Gómez', 'Hazte Oír', ha presentado también una querella contra el presidente del Gobierno por un presunto delito de malversación. También un mensaje en la red social X, la organización ha detallado que su equipo legal se encontraba desde ayer "preparando una nueva medida", asegurando que "España se lo merece".