Vox arremete contra el plan "totalitario" de la "dictadura" de Pedro Sánchez

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha arremetido este lunes contra el plan "totalitario" de la "dictadura" del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de imponerlo en Madrid con es estado de alarma por sus ideas y no por criterios científicos.

De este modo se ha manifestado Monasterio en declaraciones a los periodistas durante la marcha de coches convocada por Vox que ha colapsado el Paseo de la Castellana de Madrid y la calle Serrano para protestar contra el estado de alarma decretado por el Ejecutivo en la capital y ocho municipios de la región madrileña ante los contagios por coronavirus.

Cientos de coches, desde los que conductores y ocupantes ha enarbolado miles de banderas de España justo el día que se celebra la Fiesta Nacional han secundado esta convocatoria que Vox no había comunicado a la Delegación del Gobierno, aunque esta ha dispuesto un despliegue policial para evitar incidentes.

Preguntada por qué no se había comunicado a la Delegación, Monasterio ha respondido así: "Los españoles no tienen que pedir permiso para salir a su casa y no tienen que pedir permiso para ondear su bandera nacional y para gritar ¡viva el rey y viva españa!. No tienen que pedir permiso. Lo que hay son españoles a pie de calle".

Y a la pregunta de si con este acto Vox quería robar protagonismo a la Fiesta Nacional que a esa hora se celebraba en el Palacio de Oriente, Monasterio ha zanjado así su respuesta: "Es para estar con todos los españoles. Otros políticos tienen complejos a la hora de estar con los españoles y sacar las banderas".

Ha defendido la convocatoria y ha señalado que hoy España es un "clamor" de gente que ha salido a la calle a gritar que quiere libertad y no las políticas "totalitarias" de Pedro Sánchez.

"Nos hemos cansado de su imposición, de la falta de libertad y de tener un Gobierno que no tiene un proyecto para los españoles y no sabe cómo defendernos ni cómo protegernos", ha apostillado.

La representante del partido que lidera Santiago Abascal ha asegurado que Vox ha salido a la calle porque "está con los que lo están pasando mal, con los que está en un Erte, con las familias que no saben cómo van a llegar a final de mes y con los hosteleros que no saben si van a aguantar un mes más".

Con todos ellos está Vox, que "está liderando la calle", ha enfatizado Monasterio, que ha criticado al resto de los políticos por "hablar de cosas que nada tienen que ver con la realidad que les preocupa a los españoles".