Cs votará sí a la prórroga pero Arrimadas critica que el Gobierno "se borre"

// Actualiza la NA4095 con más información //

Cs votará "sí" a la prórroga de seis meses del estado de alarma, aunque en las últimas horas estuvieron barajando abstenerse, según ha confirmado su líder, Inés Arrimadas, que ha cargado contra el Gobierno por "borrarse" de la gestión de la pandemia y limitarse a ser "un dispensador de estados de alarma".

Durante su intervención en el pleno donde se debate la prórroga, ha justificado su voto afirmativo porque, dadas las circunstancias, "los que sí que asumirán el mando, los presidentes autonómicos, necesitan seguridad jurídica. También lo haremos por los sanitarios, que nos piden que no titubeemos, porque la situación es alarmante".

Ha sido también muy crítica con la ausencia de explicaciones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque al menos -ha dicho- tendrá que comparecer cada dos meses, aunque Cs había pedido que fuera mensualmente y que la prórroga durase tres meses.

"Sánchez siempre llega tarde y a remolque", ha dicho Arrimadas, pero el estado de alarma es necesario en este momento en el que la pandemia está descontrolada y es un elemento constitucional que asegura, además, que se pueda obligar a acudir a la Cámara a Pedro Sánchez.

Con una legislación ordinaria, como ha defendido el presidente del PP, Pablo Casado, no tendría que acudir "ni una sola vez", ha asegurado la líder del partido naranja, que también se ha atribuido parte del mérito de forzar la comparecencia de Sánchez para dar cuenta de la situación del estado de alarma.

Arrimadas ha insistido en que los datos son alarmantes y "dan mucho miedo", tanto los que tienen que ver con la salud pública como los económicos, y ha lanzado un pronóstico muy pesimista al advertir de que el debate de hoy se va a quedar viejo porque en unas semanas "van a tener que volver aquí a solicitar medidas más contundentes".

"Tenemos el complejo de ser pepito grillo", ha señalado al recordar que fueron los primeros en pedir la declaración del estado de alarma en marzo y en solicitar la prórroga sin atender a ganancias electorales y habrá que tomar decisiones aún más restrictivas, ha aventurado. "Ojalá me equivoque".

La segunda ola "ya ha arrasado España" y ya no se puede actuar para "prevenirla o contenerla", hay que hacerlo "para disminuir sus efectos lesivos", ha dicho Arrimadas, subrayando que desde que Sánchez dio por derrotado el covid en julio han muerto 7.000 personas.

No se ha puesto en marcha el plan nacional de coordinación que le vienen reclamando, ha reprochado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, criticando también que el Gobierno haya centrado sus ataques solo en una comunidad que casualmente no es de su cuerda política, "pongamos que hablo de Madrid", cuando las cosas no han ido bien en todo el país.

Como otros dirigentes políticos en la sesión de este jueves, se ha referido a la Navidad al señalar que Cs advirtió hace seis semanas de la gravedad de la situación y le pidió que tomara medidas porque aún había tiempo de salvar la Navidad: "yo no sé si estamos a tiempo señor ministro, pero no solo de salvar empleos, hay que salvar vidas para poder estar cenando a juntos".

Ha calificado de "vergüenza" que Illa haya comparado las medidas que se han tomado España con lo que se ha hecho en Francia y Alemania, subrayando, entre otras cosas, que el Gobierno de Angela Merkel ha prometido aportar a las pymes que van a cerrar ahora el 75 por ciento de los ingresos que tuvieron el año pasado por estas fechas.

"Eso no es elegir entre muerte y ruina, pero ustedes desgraciadamente nos están llevando a la muerte y a la ruina", ha afirmado.