Villacís se queda en Cs: irá a las primarias para la Alcaldía de Madrid

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado que se queda en Ciudadanos, de donde "nunca" se ha movido, y que se presentará a las primarias de su formación para liderar la candidatura del partido naranja al Ayuntamiento de la capital.

Si ya estaba convencida de que este espacio es importante, hoy estoy más convencida que nunca. (...) Creo que sobran las razones para que la gente confíe en nuestro proyecto. Por todo esto, me voy a presentar para liderar, como vengo diciendo, el espacio del centro en Madrid, el que representa Ciudadanos, ha afirmado Villacís en una rueda de prensa celebrada este miércoles en un hotel de Madrid.

Villacís, que ha acudido acompañada del delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital, Mariano Fuentes, ha afirmado que nunca se ha ido de Ciudadanos ni del espacio liberal y también ha desmentido que se haya propuesto al PP.

"Nunca me he propuesto al PP, eso no es cierto", ha asegurado la vicealcaldesa de Madrid, que no ha querido referirse a quien puede estar detrás de los rumores de su marcha al PP porque eso sería, ha dicho, bajarse al "barro".

"No voy a echar mierda", ha manifestado Villacís, que ha calificado de "convulsos" los últimos días "de dimes y diretes" y "especulaciones" sobre su posible salida de Cs en dirección al PP.

Unas "especulaciones", como las ha calificado Villacís, que el PP se ha encargado de enfriar en las últimas horas.

Desde que el pasado viernes surgieran las especulaciones, Génova avisó de que no admitiría corrientes internas, mientras que en el PP de Madrid y en el entorno de Isabel Díaz Ayuso cerraban la puerta a su incorporación, que tampoco buscaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Tras expresar Ayuso públicamente sus reticencias, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recalcó a puerta cerrada ante su partido que no impondría candidatos a los territorios. Para la vicealcaldesa quedaba abierta ya solo la vía nacional, aunque Génova subrayaba que la dirigente de Ciudadanos no había expresado su voluntad de pasar al PP, como ha recordado hoy el presidente de los populares.

La decisión de presentarse a las primarias de Ciudadanos complica también un encaje a nivel nacional, según señalan algunas voces del partido.