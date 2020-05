Villacís confía en que Madrid entre en la fase 1 la próxima semana porque "cumple los parámetros"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado este miércoles que confía en que la capital entre en la fase 1 esta semana, ya que "cumple los parámetros", los cual ha pedido que sean "más objetivos".

Ha sido en una entrevista con 'TVE' recogida por Europa Press donde ha indicado que "Madrid no puede estar más tiempo parado", y ha valorado que la capital ha tenido "una actuación responsable desde el minuto uno", pues cerró escuelas infantiles, centros de día, parques... dado que era "una situación de emergencia que había que parar".

"Si algo nos ha enseñado la crisis es que en 15 días pasan muchas cosas. No sabemos la reacción que se provocará, no sabemos si habrá un rebrote, espero que no... Tratamos de hacer todo con mucho cuidado, los que suelen presumir de tener bolas de cristal no les va a funcionar", ha advertido.

Además, ha defendido el apoyo de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma, pues la formación se comportó "conforme al sentido común". "Si vas por la calle y preguntas a la gente si hay estado de alarma, lo tienen claro; no es cuestión de izquierda o derecha".

En este sentido ha remachado que el sí a la prórroga "no es una adhesión al Gobierno". "No se votaba si Podemos estaba en el Gobierno o no. Todos los ciudadanos se comportan con mucho sentido común, y esperan de los políticos que hagan lo mismo, tienes que dejar de jugar a con este me ajunto, y con este no", ha concluido.